A vakáció véget ért. Itt az ideje, hogy a közlekedésben is felkészüljünk az iskolakezdésre. Az oktatási és nevelési intézmények környezetében nemcsak az autó, hanem a gyalogos és kerékpáros forgalom is megsokszorozódik. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az oktatási intézmények környezetében lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre is, ahol szeptembertől rendőrök, polgárőrök és a közterület-felügyelet munkatársai segítik a gyermekek és szüleik biztonságos közlekedését – közölte a police.hu.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányág kéri a járművezetőket, hogy a forgalmi torlódások mérséklése érdekében korábban induljanak el otthonról és távolabb parkolják le járműveiket az intézményektől, majd gyalog kísérjék el a gyermekeket a bölcsődébe, óvodába vagy iskolába!

Érdemes átismételni a rendőri karjelzéseket, hogy értelmezni tudják azokat a jelzéseket, melyeket a gyalogos-átkelőhelyeknél forgalmat irányító rendőrök, vagy polgárőrök mutatnak. A szülők abban tudják segíteni a rendőrök munkáját, hogy a nagyobb, önállóan – gyalogosan, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel – közlekedő gyermekeiket felkészítik a biztonságos közlekedésre, közösen átbeszélik az otthonuk és iskola közötti útvonalon jelentkező veszélyforrásokat.

A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvető, hogy a szülő maga is példát mutasson akár gyalogosan, akár járművezetőként közlekedik. Közös érdek, hogy a gyermekek minél hamarabb megtanulják a helyes közlekedés alapjait, s ezáltal megóvjuk őket az esetleges baleseti helyzetektől.

Kérjük a autó vezetőket és a kerékpárosokat is, hogy az iskolai tanévkezdés miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek az oktatási intézmények környékén és számoljanak a megnövekedett forgalommal.