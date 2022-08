– Ahogy mentünk, azt láttuk, hogy egy kamion az oldalára borulva állt meg az árokban. Bár rögtön nem tudtunk leállni, az első adódó lehetőségnél visszafordultunk. Amikorra odaértünk, akkorra egy ember már hívta a 112-es segélyhívót. Ugyan vérzett a sofőr feje, eszméleténél volt, azonban nem tudott kimászni a vezetőfülkéből, nem tudta kitörni a szélvédőt – emlékezett vissza a Kisújszállás közelében május elején történt balesetre Csermák László és Pálinkás Roland.

Hozzátették, hogy nem sokkal később érkeztek a kisújszállási önkormányzati és a karcagi hivatásos tűzoltók, valamint a mentők is a helyszínre. Amiben lehetett, segítettek, nézték ők is, hogy folyik-e az üzemanyag, illetve azt tapasztalták, hogy füstöl az akkumulátor. Átvizsgálták a helyszínt is, hogy mi történhetett, a nyomokból arra következtettek, hogy a kamionsofőr vagy figyelmetlen lehetett vagy annyira fáradt, hogy elaludt.

Csermák László hozzátette, hogy szintén szabadnaposként, testvérével közösen azóta is belefutott egy balesetbe Szolnok környékén: két román nő utazott egy olasz rendszámú autóban, amely durrdefektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött, majd az úttesten keresztben állt meg. Egy motoros hívta a 112-es segélyhívót, ők pedig áramtalanították a kocsit, irányították a forgalmat, majd egy doktor is megállt segíteni – aztán érkeztek a mentők.

A szeghalmi hivatásos tűzoltók tehát szabadnaposként sem szakadnak el hivatásuktól, segítenek a bajba jutottakon, a rászorulókon, ha a szükség úgy hozza – egyébként, mint hangsúlyozták, például egy közúti balesetnél ez mindenkinek állampolgári kötelessége lenne.

Mind a két füzesgyarmati szakember 2008-ban szerelt fel. Csermák László tűzoltó főtörzsőrmester korábban a határőrségnél szolgált, vagyis nem volt számára ismeretlen az egyenruhás lét; Pálinkás Roland tűzoltó törzsőrmester pedig külföldön dolgozott és haza szeretett volna térni. Tetszett nekik, hogy folyamatosan kihívásokkal találkozhatnak, illetve az is, hogy remek a légkör a szeghalmi laktanyában. Mivel életük harmadát velük töltik, második családként tekintenek a kollégákra.

Ez nem egy munka és egy szokványos munkahely, hanem egy hivatás. Fontos a hivatástudat, amely mellé kellő tiszteletre és alázatra van szükség

– fogalmaztak.

Több kiemelkedő, egyben sajnálatos esetet is felelevenítettek. Elmondták, hogy ott voltak akkor, amikor lángolt a füzesgyarmati raklapgyár, illetve akkor is, amikor kigyulladt a szeghalmi kötélgyár. Mint kiemelték, ekkor is több, egyébként szabadnapon lévő szeghalmi hivatásos tűzoltó jelentkezett, hogy felveszi a szolgálatot, hogy segítsen a kollégáknak a lángok elfojtásán.

Hozzátették, vannak olyan esetek, amelyeket soha nem felejtenek el, legyen szó akár közúti balesetről, akár lakástűzről. Elmondták, hogy szerintük ezeket nem is nagyon lehet feldolgozni, de azért is remek szerintük, hogy egy összetartó csapat dolgozik a szeghalmi laktanyán, mert egymás között tudnak ezekről beszélni.