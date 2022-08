Az immáron civil szervezetként számon tartott egyesület egykoron szolgálati egyenruhát is viselő tagsága a fennállásuk huszonötödik évfordulóját ünnepli az idén.

Mint arról dr. Lukács Gusztáv, a megyei NYRE elnöke hírportálunknak elmondta, a szervezetet 1997-ben azzal a céllal alakították meg, hogy a nyugdíjas rendőrök és közalkalmazottak körében erősítse a közösségi életet, továbbá kulturális, művelődési és szórakozási igények feltérképezésével és megszervezésével tegye derűssé a nyugdíjas éveket.

Vállalás az is, hogy a kegyeleti és beteglátogatási ügyek intézésével is fenntartsa a bajtársi szellemet, illetve a volt munkahelyhez való kötődést. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete épp tizenöt éve, 2007-ben csatlakozott a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez, amely által a kapcsolati tőkéje is jelentősebb lett

– hangsúlyozta az elnök.

A csónakházi rendezvényen Szalay Ferenc polgármester is megjelent, és köszönetet is mondott a már nyugállományban lévő, illetve a még aktív rendészeti feladatokat ellátó tagságnak az áldozatos munkáikért. Az egész napos esemény, sportversenyekkel, babgulyás-partival, majd pedig elismerések átadásával és beszélgetésekkel ért véget.