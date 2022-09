Jelentősebb, országos intézetek előtt idén egy kisebb, megyei intézet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BVI nyerte meg a közelmúltban Igalon rendezett Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere elnevezésű szakmai verseny döntőjét. A hatfős szolnoki csapat kiváló eredményére természetesen az intézet parancsnoka, Horváth Ákos ezredes bv. tanácsos, illetve a győztesek kollégái is rendkívül büszkék.

A Büntetés-végrehajtás Hivatás Mestere elnevezésű szakmai vetélkedőt 2009 óta a Büntetés-végrehajtás Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja szervezésében minden második évben megrendezik. A hetedik alkalommal meghirdetett országos döntőt az agglomerációs selejtezők előzik meg, az ezen megmérettetéseken első helyezést elért csapatok két napon keresztül versengenek a hivatás mestere címért.

Miután a szolnoki bv intézet dolgozói ez év július elején Tiszalökön megnyerték a regionális elődöntőt, ők indultak, illetve képviselték az agglomerációt az augusztus 31-én és szeptember 1-jén lebonyolított igali fináléban.

– A hét, különböző jellegű elméleti és gyakorlati feladat a büntetés-végrehajtásban jellemző szakterületek mentén épült fel, amelyek a csapattagok szakirányultságát is érintette – foglalta össze a két nap történéseinek lényegét Laczkó István őrnagy, biztonsági tiszt, a győztes szolnoki csapat kapitánya.

Ezt követően a részletekre is kitért.

– A verseny elméleti teszt megoldásával indult, majd egy rendőrség által előállított, külföldről átvett személy befogadását kellett elintéznie a nyilvántartási szakterületen jártas kollégának. Az első nap második felében a csapatoknak ki kellett alakítaniuk egy előírásszerű zárkarendet. Később biztonsági vizsgálatot tartottak egy zárkában, ahol tíz tiltott tárgy volt elrejtve.

Az elméleti feladatok között az egyes végrehajtási fokozatokhoz – letartóztatás; fogház; börtön; fegyház – tartozó kapcsolattartási szabályok szerepeltek, valamint egyes vallásokhoz tartozó kegytárgyak tartására vonatkozó részletszabályokat is tesztelt a bíráló testület

– sorolta a feladványokat Laczkó István.

A csapatkapitány a második nap történéseiről is szólt.

Másnap egy feltételezett rendkívüli esemény felszámolására került sor: egy fogvatartott csoport összeverekedtek. Egyikük megszökött, majd öngyilkosságot kísérelt meg, őt a kiértesített mentők szállították kórházba

– számolt be az egyik különleges gyakorlati feladatról is a őrnagy. Elmondta, hogy nem csupán ők hatan, hanem az itthon maradt, a távollévők szolgálati feladatát ellátók is részesei a szakmai sikernek.

A szolnokiak alapos felkészültsége és kiváló közösségi munkája végül azt eredményezte az igali döntőben, hogy a negyedik Pálhalmai Országos Bv. Intézet, a harmadik Balassagyarmati Fegyház és Börtön és a második Sopronkőhidai Fegyház és Börtön előtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet csapata első helyezést ért el.

A trófea és az oklevél is bizonyítja, hogy felkészült, szakmájukban jártas munkatársak alkotják a szolnoki intézet szakembergárdáját

Fotós: Nagy Balázs

– Rendkívül büszke vagyok a csapatunkra, de a döntőben győztes kollégáimon kívül intézetünk összes munkatársaira is.

Ez a siker a közösségünk összetartásának diadala, végtére ez a csapatszellem jellemzi a szolnoki bv intézet mindennapi munkáját.

Megtudtuk, a szolnoki csapat szeptember 19-én, a Büntetés-végrehajtás szakmai napja alkalmából az Országos Parancsnokságon tartandó központi ünnepségen veszik át a győztesnek kijáró elismerést.