Kigyulladt egy háromszáz négyzetméter alapterületű raktár kedd éjszaka Mezőtúron, a Dózsa György úton – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Az épület teljes belső berendezése lángolt, a tűzben a tetőszerkezet megrogyott.

A mezőtúri, kunszentmártoni, szolnoki és szarvasi hivatásos tűzoltók több oldalról hét vízsugárral, magasból mentő segítségével avatkoztak be, közben pedig a raktár falazatát is megbontották, hogy jobban rálássanak a bent égő termékekre. A tűzoltók a hatékonyabb oltás érdekében füstelszívó ventilátort is telepítettek.

Fotó: Bán Lajos tűzoltó alezredes, Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség



A katasztrófavédelem az esettel összefüggésben tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le.