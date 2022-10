Egy nyolcszáz bálából álló kazal közepén izzott be néhány bála Kunhegyes külterületén kedden kora reggel – jelezte a katasztrófavédelem. A kunhegyesi önkormányzati tűzoltók mellett a karcagi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, három vízsugárral dolgoznak, információk szerint lánggal égést nem tapasztalnak. Az egységek munkáját egy erőgép is segíti, amellyel megbontották a bálát, és hamarosan másik erőgép is kiér a területre.