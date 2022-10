Továbbra is tagadja a megyei főügyészég vádirati tényállásában szereplő cselekményeket, viszont vallomást sem tesz az a kunszentmártoni testvérpár, akiket társtettességben elkövetett emberölés kísérlete miatt ültettek a vádlottak padjára.

A vádirat szerint a fiatalabbik, most huszonkilenc éves vádlott 2020. május 28-án délután Kunszentmártonban, egyik ismerőse házának udvarán italozgatott a házigazda és két másik férfi társaságában. Mindannyian erősen leittasodtak, majd egy korábbi konfliktus felemlítésekor a három férfi, köztük az ügy sértettje összeszólalkozott vele. A veszekedés verekedéssé fajult, melynek úgy lett vége, hogy a vádlott futva elmenekült az ingatlanból.

Másnap reggel viszont a harminchat éves bátyja kíséretében visszatért azzal a feltett szándékkal, hogy közös erővel felelősségre vonják a házigazdát az előző napi események miatt. Az udvaron talált tárgyakkal felfegyverezték magukat, így a fiatalabb vádlott egy vastag ablakkeret-darabot fogott marokra, míg fivére egy csákányt vett magához. Bementek a házba, ahol a sértett épp reggelihez készülődött.

A fiatalabb vádlott köszönés helyett a fakerettel a sértett arcába csapott. A bántalmazott leesett a földre, amikor viszont megpróbált felállni, az idősebb vádlott a csákánnyal sújtott le a fejére. A házigazda eszméletét vesztve elterült a padlón.

A fiatalabb támadó egy lavór vizet öntött az ájult, erősen vérző férfi fejére, majd bátyjával együtt távozott az ingatlanból. A bántalmazott túlélte a támadást, de szakértői dokumentumokkal bizonyítottan, valamint a tárgyaláson laikus szemekkel is láthatóan maradandó sérüléseket szenvedett...

A keddi tárgyalásra több tanút is beidézett a bírónő – az egyik rendőri elővezetéssel érkezett. Egy másikat, aki a helyszínen tartózkodott a bűncselekmény idején, az illetékes büntetés-végrehajtási intézet munkatársai, kezét-lábát megbilincselve, vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe, egy másik ügyből kifolyólag. Utóbbinak, a kérdésekre adott válaszaiból kiderült, hogy vélhetően ő is elszenvedője volt a házigazdát ért támadásnak. Bíró, ügyész és a megvádolt fivérek ügyvédjei mind arra voltak kíváncsiak, hogy milyen konfliktus előzhette meg a balhét, ám a vallomások és észrevételek szerint mindenki máshogy emlékszik, vagy inkább nem emlékszik a történtekre. Az ügy résztvevői ugyanis elmondásuk szerint is alkoholos befolyásoltság és egyéb kábító szerek hatása alatt álltak a cselekmény idején (is).

Annyi kiderült, hogy már 2020. május 28-án volt egy kocsmai verekedés Kunszentmártonban, amelyben a mostani ügy résztvevői közül többen is aktívan részt vettek.

Talán ebből az első viszályból eredetezhető a második, a „csákányos” sztori. Ám Hernádi bírónő szembesítési kísérletei rendre kudarcba fulladtak, miután az ügy minden szereplője máshogy (nem) emlékezett a történtekre.

Mindenesetre a megyei főügyészség továbbra is fenntartja a vádirati tényállást, a két vádlottra fegyházban letöltendő szabadságvesztést indítványoz...

Az eset fejleményeiről korábban többször is beszámoltunk hírportálunkon: