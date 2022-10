A rendőrök a hétvégén Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes közigazgatási területén finn módszerrel szűrik ki a forgalomból az ittas, illetve bódult vezetőket – közölte a police.hu.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat! Az ittas, bódult vezetés nem csak büntető szankciót von maga után, hanem az ilyen sofőr a saját és mások életét is veszélyezteti. Ezen felül hosszabb távon negatívan befolyásolhatja az életünket, lelkiismeretünket egy esetlegesen bekövetkezett tragédia okozása. Kérjük, tartózkodjanak az alkohol és bódító hatású szerek fogyasztásától a járművezetés megkezdése előtt, és tudatosan tartsák be a KRESZ szabályokat!