Ők a vád szerint 2019. március 4-én késő délután Jászapátin, a nyílt utcán, egyikük háza előtt, kerti szerszámokkal úgy megvertek egy férfit, hogy az életveszélyes koponyasérülést szenvedett.

Az eset előzménye a vád szerint az volt, hogy a sértett az egyik rokonával, a kezében egy bozótvágó késsel, részegen megjelent az egyik vádlott háza előtt, és ordítva, hőzöngve azt követelte, hogy jöjjön ki az utcára.

A büntetőper érintettjei, vádlottak, sértettek mindkét oldalról, nagyon jól ismerik egymást. Bírói kérdésekre kiderült róluk, hogy egy ugyanazon vezetéknevük nem véletlen, hiszen mindannyian közeli rokonságban állnak a másikkal, édes „tesói” és unokatestvérei egymásnak.

S hogy miért vesztek össze? A kérdés megválaszolásához a keresd a nőt! gondolatmenetet kell követnünk ez ügyben is. Vérrokonság ide vagy oda, ezúttal egy rövid ideig tartó szerelmi párkapcsolat felrúgta ezt a szabályt…

A pénteki tárgyalásra a vádlottak és a tanúk egy részét is kéz- és lábbilincsben, vezetőszáron kísérték be a tárgyalóterembe a büntetés-végrehajtási intézetek munkatársai. Közülük némelyek az állampusztai, a váci, illetve a fővárosi Kozma utcai börtönökben töltik más-más ügyekben a büntetésüket. A három közül az egyik vádlott – ítélettel igazolt távollétében – kivetítőn keresztül követte a történéseket. Az is csak a jelenlévők számba vételekor volt furcsa, hogy maga a helyben hagyott sértett is bilincsben, bvi-s kísérettel érkezett a tárgyalásra.

Az érintett felek közötti pénteki szembesítések kis híján újabb ökölharcot generáltak, s csupán a bvi-s fogvatartóknak volt köszönhető, hogy a máig tartó ellenszenv csak szájkaratéig jutott.

Az már csak részletkérdés volt a bizonyítási eljáráson, hogy a kerti szerszámokat nem földmunkára használták a szemben állók, és az ásó-kapa-nagyharang szentháromságból utóbbi használatára szerencsére nem került sor. De hogy került a helyszínre egy macséta?!

Az ügyben már több tárgyalást is tartott a Szolnoki Törvényszék. Pénteken megtörténtek az utolsó tanúkihallgatások és iratismertetések, legközelebb elhangzanak a perbeszédek, így hamarosan ítéletek is születhetnek a büntetőügyben.