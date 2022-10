Az emberkereskedelem, kerítés, kitartás és egyéb bűncselekmények miatt indult bírósági ügyben néhány nappal korábban több vádlott vonatkozásában is elhangoztak már a védői perbeszédek, csütörtökön pedig a „maradék” terhelt ügyvédjei fogtak volna hozzá az apológiákhoz. Ám mindaddig erre nem kerülhetett sor, amíg a bizonyítási eljárás összes szereplője – bíró, ügyész, vádlottak és ügyvédek – közül bárki hiányzik. Nos, a harmadrendű vádlott nem volt sehol. Dr. Hernádi Ildikó bírónő ezért azonnali hatállyal, rendőri előállítással elfogató parancsot rendelt el ellene.

Két órával később, orvosi igazolás nélkül, betegségre hivatkozva azonban megjelent az illető, így megkezdődhetett az aznapi tárgyalás érdemi része. Ám alig fogott bele dr. Vidéki László ügyvéd az elsőrendű vádlottat pártfogó beszédébe, a vélhetően pszichológiai gondokkal küzdő védence a vádlottak padján elaludt. A bírónő határozott fellépéssel felébresztette, ezután folytatódhatott a szónoklat.

Negyedóra sem telt el belőle, amikor a későn jövő, tapasztalhatóan ugyancsak instabil szellemi és pszichológiai állapotról tanúskodó harmadrendű vádlott is mély álomba szenderült. Ennek hangot is adott hangos horkolásával. Ekkor viszont az írnok szakította félbe a védő mondandóját, mert nem hallotta a beszédét. Ezt a vádlottat is felébresztették, de tőle, miután bírói felajánlásra lemondott a tárgyaláson való jelenlétének jogáról, elköszöntek a közszereplők, és hazaengedték.

A közjáték-vígjáték után délutánra végül befejeződött a tárgyalási nap. A nyolc éve húzódó büntetőperben – a Szolnoki Járásbíróságot az ügyben a Szolnoki Törvényszék váltotta fel egy módosított vádirat benyújtása következtében – várhatóan a közeljövőben fog elsőfokú ítéletet hirdetni a bírónő.

A vádirati tényállás szerint a negyvenes éveiben járó férfi, az elsőrendű vádlott és tíz társa, köztük női vádlott is, 2012–2014 között, két éven keresztül magyar nők által magyar nőket közvetítettek ki Ausztriában és Svájcban működtetett bordélyházakba, hogy ott prostitúciós tevékenységet folytassanak. A fő vádlott a hölgyek „munkába állásához” minden segítséget megadott: kiutaztatta őket, a munkavégzéshez szükséges ruházatot biztosított a számukra és az orvosi vizsgálatuk költségét is állta. Mindezt azonban nem adta ingyen. A vádirat szerint a szerencsétlenül járt nőknek a segítségért cserébe minden keresményüket be kellett szolgáltatniuk neki, amin a férfi vádlott társaival: három, bordélyházat üzemeltető nővel és hét másik férfival, a nők otthoni „futtatóival” osztozott.

Az ügyész vádbeszédében megfogalmazott súlyosabb büntethetőségű bűnszervezeti és üzletszerű minősítését a védők téves megállapításra hivatkozva cáfolták, felmentést, illetve enyhébb büntetési tételeket kérve védenceikre.