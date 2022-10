A jászberényi nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki annak a triónak a két női és egy férfi tagját, akik egy idős férfit loptak meg, annak unokája közreműködésével – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

A hatóság szerint a mindössze tizenöt éves jászkiséri nő megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy október 20-án észrevétlenül besurrant 92 éves nagypapája és 88 éves nagymamája házába. A nyitott ajtón észrevétlenül bement a földszinti szobába, melynek ajtaját magára zárta. A szobában kutatni kezdett, és megtalálta nagyapja nyugdíját, melyet magához vett, de mivel ottlétére fény derült, az utcára néző ablakot kitörte, és azon keresztül, sietve távozott...

A nő az ablakon keresztül távozott

Forrás: Police.hu

Ez azonban még nem volt elég a pénzéhes unokának: október 24-én délelőtt megkérte egy női ismerősét, hogy terelje el nagyszülei figyelmét, amíg ő ismét besurran házukba. A megbeszélt terv alapján egy jásziványi férfi vitte a két nőt Jászberénybe. A nagyszülők házához érve a 28 éves jászladányi nő becsengetett, és egyik rokonáról kérdezte a kaput nyitó idős férfit. Eközben unokája ezúttal hátulról osont be a házba. Az egyik szobában 150. 000 forintot talált az ágyneműk alatt, melyet magához vett, majd később bűntársaival a kocsiban szétosztott.

Nem sokáig tartott azonban az örömük, mert a rendőrök rövid időn belül mindhármukat elfogták és előállították a Jászapáti Rendőrőrsre.

A bűntársakat lopás vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mivel azonban az unokának több is van a rovásán, őt összesen három rendbeli lopással gyanúsítja a nyomozóhatóság. Kiderült ugyanis, hogy a lány október 19-én délután egy jászapáti ingatlannál is megjelent, ahol rosszullétére hivatkozva vizet kért a 82 éves tulajdonostól. A sértett először nem dőlt be a trükknek, de a fiatal besurrant a házba, és amíg az idős hölgy telefonált, addig a konyhából készpénzt, a melléképület fagyasztójából pedig édességet és élelmiszert lopott el.