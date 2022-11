Egyre több bejelentéssel segítik a horgászok a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőreinek munkáját. Október huszonkilencedikén is így, telefonos bejelentés nyomán sikerült rabsicokat tetten érni a Szórói Holt-Tiszán. Az izgalmas történetet Planicska Ferenc halőrzési vezető osztotta meg hírportálunkkal.

– Kaptunk egy telefonhívást a minap. Gyorsan odairányítottam a kollégákat, felvettem a kapcsolatot a rendőrségi ügyelettel, beszéltem a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal is, küldtek is járőröket. Közben a halőrökkel elrejtőztünk, és figyeltük a gyanús járművet. Az odaérkező személyeket – akik egyébként zagyvarékasiak voltak – halőri intézkedés alá vontuk. Átvizsgáltuk a kocsit is. Előkerültek az orvhalász eszközök, két horgászbot gereblyéző szerelékkel és egy dobóháló. Ez utóbbiról azt állították, hogy itt nem használták, ám vizes volt. Közben megérkeztek a megérkeztek a járőrök és egy nyomozó is.

A halak is meglettek, találtunk összesen húsz pontyot, amiből tizenegy méreten aluli volt, hat amurt, tizennyolc kárászt és egy harcsát.

– A halakon gereblyézésből eredő sérülések voltak. Az egyik illetőnek volt ugyan horgászengedélye, de nem erre a vízterületre. A rendőrök az illetőket előállították és megkezdték a hivatalos eljárás lefolytatását. Az elkövetők között volt kiskorú is; a felnőttek ellen feljelentés indult – vázolta az eseményeket Planicska Ferenc.

Rengeteg halat találtak az orvhalászoknál

Fotós: _jure / Forrás: KTVHESZ

A halőrzési vezető azt is hozzátette, a még élő halakat visszaengedték a vízbe, a többit megsemmisítették.

Múlt szombaton szintén kaptak riasztást a halőrök, bár kevésbé izgalmas történet kerekedett ki az esetből. Planicska Ferenc kapott egy hívást, hogy a Karcagi II. csatornán valaki kis emelős hálóval ténykedik. Mivel e vízterületen tiltott ez a módszer – a KTVHESZ vízterületein nem engedélyezett a halászat –, a helyszínre siettek. Nem is hiába. Ám mint kiderült, az eset hátterében egyszerű tévedés állt, az illetők eltévesztették a vízterületet...

– A Békés megyei szövetséghez tartozó Villogóra például adnak ki ilyen engedélyt. Az illetők egészen egyszerűen azt hitték, hogy ott halásznak – árulta el Planicska Ferenc.

Mivel halat nem sikerült fogni, nem lett különösebb következménye ennek a malőrnek.

Egyre többen próbálnak halat lopni

– Úgy tűnik, mintha az utóbbi időben megszaporodtak volna az ilyen esetek. Több az elfogás, viszont korábban is ugyanennyi időt voltak jelen halőreink a terepen – vélekedett a témáról Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

– Azt viszont tudni kell, hogy halőreinknek háromezer-kétszáz hektáron kell ellenőrzést végezniük és megfogni a rabsicokat. Mivel szövetségünkhöz tartozik egy hosszan elnyúl folyószakasz és csatorna is, ha végig kellene járni a partszakaszokat, több száz kilométert tenne ki, annyit, mintha valaki beülne Szolnokon az autóba, és Győrig hajtana. Több szem többet lát alapon így nyilván jól jön a horgászok segítsége. Ezért továbbra is kérjük, ha valaki orvhalászokat vagy gyanús tevékenységet észlel, az jelentse nekünk az engedélyeken feltüntetett halőri telefonszámon vagy az Állami Halőri Szolgálatnak! Amellett, hogy a hal nemzeti kincsünk, így meg kell óvnunk az állományt, a horgászoknak is érdekük, hogy megakadályozzák a halak illegális elvitelét, hiszen az általunk befizetett pénzekből végezzük a telepítéseket.