November 2-án a reggeli órákban eltűnt Komáromban egy mentálisan sérült kisfiú. Mint kiderült, a fiatal nem szeretett volna iskolába menni, amit nagymamájának, a törvényes gondviselőjének el is panaszolt. Marosán Angelika rendőr hadnagy, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a kapitányságra az iskola igazgatója tett bejelentést reggel 8 óra 56 perckor, hogy az egyik mentálisan sérült diákjuk aznap nem ment be. Ezt követően az igazgató beszélt az eltűnt nagymamájával, aki elmondta, hogy az unokája akkor oldott kereket otthonról, amikor ő a másik szobában öltözött – olvasható a kemma.hun.

A fiatal keresésében rendőrök és egy kutatócsoport is részt vett, akik keresőkutyákat is bevetettek. Nem sokkal később újabb bejelentés érkezett a kapitányságra, miszerint a 12 éves fiút egy Szolnokra tartó vonaton megtalálták. Feltehetően a kalauz, aki a bejelentést is tette, a jegyét akarta ellenőrizni, azonban, mivel kevés pénz volt a kiskamasznál, így csak Budapestig tudott jegyet váltani, Szolnokig már nem. Valószínűleg a bliccelése mentette meg a fiút, akit végül a Szolnoki Rendőrkapitányságra vittek az egyenruhások.