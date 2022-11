Idén negyedik alkalommal hívja fel a figyelmet a láthatóság fontosságára a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság. A Light Friday elnevezésű országos program egy közlekedésbiztonsági akció, melynek célja a gyalog és kerékpárral közlekedők láthatóságának javítása.

A kampányhoz Szilágyi Réka gerelyhajító olimpikon is csatlakozott, aki elkötelezte magát e nemes ügy támogatása mellett.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki épségben hazaérjen – hangsúlyozta a sportoló. – Így amikor először hallottam e kampányról, kifejezetten örültem, mert szeretném, ha mindenki fokozottan odafigyelne az utakon, ezzel csökkentve a balesetek számát. Általában autóval járok, s olyankor én is a lehető legkörültekintőbben igyekszem figyelni a többi közlekedőre. Fontosnak tartom azt is, hogy már iskolában felhívjuk a gyerekek figyelmét az alapvető szabályokra, hiszen jómagam is a KRESZ tanulása közben szereztem a legtöbb ismeretet. Tapasztalataim szerint sokan zenét hallgatva nem figyelnek eléggé vezetés, vagy épp séta közben, ami súlyos hibákhoz vezethet.

Az olimpikon hozzátette: a kölcsönös figyelem elengedhetetlen az utakon.

– A Light Friday kampány lényege, hogy a járókelők ezen a napon díjmentesen szerezhetnek be láthatósági eszközöket – fejtette ki Dávid Mónika őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára. – Akciónk keretében ma az éleslátás fontosságára hívja fel a figyelmet az egyik szolnoki optika képviselője, a szélvédőkkel kapcsolatos problémák kiküszöbölésére pedig egy szakember is csatlakozott kampányunkhoz, de Szilágyi Réka olimpikon is letette voksát a biztonság fokozása mellett. Az a célunk, hogy minél többen használják a tőlünk kapott láthatósági eszközöket. Mindez azért is fontos lenne, mert sajnos így ősszel, de legfőképp a téli időszakban – amikor már rosszabbak a látási viszonyok – sok gyalogos és kerékpáros baleset történik.

Az őrnagy azt is kiemete: ezekben a hónapokban nagyobb hangsúlyt fektetnek a kampányokra.