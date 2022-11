– Aznap is bezártuk az állatokat, ahogy szoktuk, aztán a párommal átmentünk egy közeli ismerősünkhöz. Rövid idő múlva kaptunk egy telefont, hogy ég a szénánk. Azonnal szaladtunk, de akkor már fékezhetetlenül égett minden – meséli ifj. Saliga György.

– Nagy Imre szabadnapos karcagi tűzoltó éppen arrafelé járt autóval, amikor meglátta a füstöt. Előbb szólt apuéknak, majd értesítette a kollégáit, utána beugrott a kerítésen, és elkezdte oltani a bálákat, hogy megakadályozza a még nagyobb kárt.

– Huszonhárom bála volt letakarva a tárolóban, mind megsemmisült. Ezek az üszkös fák a tároló maradványai – mutatja az édesapa.

– Jött a szomszéd is segíteni, egy géppel húzta el a telek végébe a füstölő bálákat, úgy tudták a tűzoltók megfékezni a lángokat a nagy szélben. Éjszaka őriztük a területet, reggelig oltottunk. Köszönjük a szomszédunk hősies helytállását! Még nagy munka lesz az égett takarmányt elvinni az udvarról, de úgy tűnik, ebben is lesz segítségünk – mondja az idős férfi.

Forrás: Beküldött fotó

– A legrosszabb az egészben, hogy az idei aszály miatt a Dunántúlról kellett beszereznünk a szénát. Ötszázezer forintért hozattuk, két körben érkezett meg a szállítmány, és vélhetően az utólag ide került lucernaszénát vizesen bálázták be, az kezdett el befülledni, és meggyulladhatott, amire az erős szél ráerősített – magyarázza ifj. Saliga György. Aki másnap, az első sokk után már azon gondolkodott párjával, hogyan tudnának takarmányt szerezni.

– A tűzről készült fotókat megosztottam a közösségi oldalon lévő takarmányos csoportban, melynek tavasz óta vagyok tagja. A két adminisztrátor: Erdei Jázmin és Üveges Hajnalka azonnal felkarolta az ügyünket, elkezdtek embereket megkeresni jó 300 kilométerre tőlünk, a szénafelajánlásokat összeszedték, megszervezték a fuvart, és vasárnap érkezik a takarmány. Van, aki ennek a fuvarköltségébe segít be. Ezek a pozitív dolgok mind azt jelentik, hogy nem fognak éhezni az állatok. Nagyon megható volt egy tiszaföldvári család jelentkezése is. Látva a csoportban a fotókat, a Messengeren kerestek meg, hogy felajánlanak két bála szénát. Erre fel másnap három bálával érkeztek, és megígérték, januárban is hoznak még egyet-kettőt, ha kell, csak ne adjuk el az állatokat – árulja el ifj. Saliga György.

Saliga Györgyék téli takarmánya a tűz martaléka lett a tárolóval együtt

Fotós: Daróczi Erzsébet

– Az ilyen gesztusok adnak reményt a folytatásra, visszajött az ember életkedve – veszi át a szót az édesapa, aki mindig is a mezőgazdaságban dolgozott, birkákat is hosszú évek óta tart. Amíg a takarmány nem érkezik meg, addig délutánonként Orvos-Tóth Endre Sándor közeli lucerna földjére hajthatják ki birkákat Saliga Györgyék.