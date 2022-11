A Szolnoki Törvényszéken jogerősen lezárult annak a 49 éves, büntetlen előéletű nőnek a büntetőügye, aki mint hivatásos nevelőszülő 7, a gondjaira bízott óvodás és kisiskolás korú gyermek életét tette pokollá évekig Jászladányban.

A gyermekek rendesen csak hétköznap az óvodában és az iskolában ettek.

„Otthon” csak hétvégén, és ekkor is csak fejenként 3 szelet tejfölös vagy vajas kenyeret kaptak. Gyümölcsöt, főtt ételt soha. Hetente egyszer fürödhettek, amihez a vádlott két lavór habfürdős vizet biztosított: egyet a fiúknak, egyet a lányoknak. Szappant, tusfürdőt, de még törölközőt sem kaptak. A saját ruháikban kellett megtörölközniük. Rendszeresen az udvarra kellett kijárniuk, télen is, ha mosdóba kellett menniük. Mindezt tetézte, hogy a vádlott rendszeresen fenyítette, pofozta és bántalmazta, és gyakran büntetésből, „nevelési célzattal”, órákra, de volt, hogy egy teljes éjszakára is, lakattal bezárt akasztós szekrénybe kényszerítette őket, ahonnan a mosdóba sem mehettek ki.

Az ügyben 2021. március 24-én emelt vádat a Jászberényi Járási Ügyészség. A Jászberényi Járásbíróság 5 tárgyalást tartott, és az utolsón, június 23-án ítéletet hozott. A nőt – aki mindvégig tagadta bűnösségét – 7 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének és 5 rendbeli személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 3 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, egyúttal végleges hatállyal eltiltotta mindazon foglalkozások gyakorlásától, melynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ügyészség kevesellte a kiszabott büntetést, és a vádlott terhére súlyosításért, a kiszabott börtönbüntetés és ehhez igazodóan a közügyektől eltiltás tartamának lényeges felemelése érdekében fellebbezett, míg a vádlott felmentés, védője elsődlegesen felmentés, másodsorban enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, így az ügy másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódott, ahol a napokban jogerősen lezárult.