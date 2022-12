Ellopták a ceglédi katolikus templom előtt álló betlehem szamárfiguráját, amelyet hétfőn éjszaka vihetett magával valaki. Aztán még egy csavar is volt a történetben, mert az ünnepi díszt végül a helyi televízió székházánál találták meg.

Az ügy kapcsán Pap Zsolt, a televízió ügyvezető-főszerkesztője elmondta, hétfőn reggel munkába menet szembesültek az épület közelében sorsára hagyott állatfigurával.

– Hogy miért éppen ide került, és hogy pontosan mikor tették azt le, nem tudjuk.

Elképzelhető, hogy aki elhozta rájött, hogy értelmetlenség, amit csinált. Semmiféle észszerűséget nem látunk a dologban

– taglalta az ügyvezető, aki hírportálunknak azt is elárulta, hogy az eltűnt szamár megtalálásáról értesítették a helyi művelődési központot. – Tudtuk, hogy a szamár a katolikus templomnál lévő betlehemből való, melyet a Kossuth Művelődési Központ rendezett be. Így hát mindjárt szóltunk is az intézmény igazgatónőjének az esetről – tette hozzá.

Hírportálunk az ügyben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot is megkereste. Szabóné Berki Bianka sajtószóvivő úgy tájékoztatott, hogy egy kedden délelőtt tett bejelentés alapján a Ceglédi Rendőrkapitányság lopás miatt szabálysértési eljárást indított egyelőre ismeretlen tettes ellen. Ám mint ahogy azt fentebb írtuk, az ellopott szamarat később sértetlenül megtalálták, azóta visszakerült eredeti helyére.