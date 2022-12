Előzetes adatgyűjtés alapján került a halőrök látóterébe egy tiszanánai horgász, aki egy 18 kilós, 87 centiméter hosszúságú pontyot kínált illegálisan eladásra. A törvényi előírás szerint azonban a horgászok nem kereskedhetnek a kifogott halakkal. A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által kiadott 2022-es horgászrend is világosan rendelkezik arról, hogy a kifogott hal a kereskedelmi forgalomba nem hozható, sőt, a vízparton más horgásznak sem adható át.

– A horgásznak tilos árulnia a halait – hangsúlyozta a Donkó Péter, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) ügyvezető igazgatója.

– Nem azért horgászunk, hogy bevételre tegyünk szert, hanem hogy szórakozzunk, és ha úgy gondoljuk, hazavigyük a zsákmányt, és jóízűen elfogyasszuk. De folyamatosan kapunk olyan híreket, hogy a megfogott halakat pénzért árulják. A természetes vízi halászat megszűnt, így akik korábban a halászoktól vásároltak, keresik a lehetőséget a halak beszerzésére, mert hát egy tiszai pontynak csak más az íze, mint egy tógazdaságinak. De ha tetten érik a horgászt, több száz ezer forintos bírságra számíthat, és az engedélye is ugrik több évre. Most már megvan az a lehetőségünk is, hogy az illetőt háromtól öt évig terjedő időszakra kitiltsuk az általunk kezelt vizekről, így ha válthat is állami engedélyt, itt nem horgászhat – részletezte.

Donkó Péter arról is beszélt, hogy vannak olyan horgásztavak, melyek kimondottan a nagy halakra specializálódtak, melyeket nem könnyű beszerezni, így keresik a lehetőségeket.

A termetes horgászzsákmányért is jelentős összegeket hajlandók fizetni, Nébih-információk szerint egy 25–30 kilós ponty több mint 600 ezer forintot érhet.

Van, ahol előre meg is rendelik, ilyen információk szájról szájra, vagy az interneten is terjednek, melyet ők is folyamatosan nyomon követnek. De mint mondta: ez már voltaképp nem is halőri, hanem nyomozói munka.

A KTVHESZ halőrei együttműködnek a Nébih Állami Halőri Szolgálatával. Korábban a szövetségiek értesítették az államiakat, most viszont a Nébihnek jutott tudomására, hogy egy tiszai horgász kínál eladásra halat.

A tiszanánai pecás az erőmű alatti területen fogta meg a 18 kilós pontyot, melyet aztán árulni kezdett.

A halőrök próbavásárlást végeztek, mely során az illető 300 ezer forintot szeretett volna zsebre tenni a halért.

Pénzhez azonban nem jutott, ellenben eljárás indult ellene, melynek eredményeként százezres nagyságrendű bírságra, valamint a horgászattól való több hónapos eltiltásra számíthat.

A horgász a pontyot egy vízzel feltöltött csónakban tárolta, levegőztetővel biztosítva a víz kellő oxigénszintjét. Az állami és szövetségi halőrök a pontyot lefoglalták, a szövetségiek tartályban a halat elszállították, és visszaengedték a Tiszába eredeti élőhelyén.

Jövőre felső méretkorlátot vezetnek be

– Mivel a nagy testű halak feketekereskedelme kezd egyre inkább előtérbe kerülni, a szövetség jövő évtől maximalizálni fogja egyes fajoknál a kifogható méretet, aminél nagyobb halat nem vihet majd haza a horgász – vetítette előre Donkó Péter ügyvezető igazgató.

Várhatóan a ponty, a süllő és a csuka esetén fognak felső méretkorlátot is bevezetni.

– Senkitől nem sajnáltuk, ha hazavitte a nagy zsákmányt, de azt szeretnénk, hogy ha már ekkorára megnőttek, továbbra is a mi horgászvizeinkben maradjanak, és akár többször is meg lehessen fogni őket, minthogy a feketekereskedelemben végezzék. A környező vízterületeken már működik a felső mérethatár, nálunk eddig nem volt, de kénytelenek leszünk bevezetni.