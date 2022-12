Kigyulladt egy nyolcvan négyzetméteres, szendvicspanel szerkezetű műhely csütörtök reggel Törökszentmiklós Csokonai utcájában – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos áramtalanított és egy gázpalackot kivitt az épületből, de egy hegesztéshez használt szén-dioxid palackhoz már nem fért hozzá. A műhelyben két autó volt, melyek károsodtak a tűz és a hő következtében.

A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, illetve további izzások után kutatva a szendvicspanel szerkezetet is megbontották. Az egységek kivitték az épületből a szén-dioxid palackot is, melyet nem ért hőhatás.