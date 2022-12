Alapvetően nem kell félni a pirotechnikai eszközöktől, azonban érdemes tudni, hogy osztályokba sorolják az ilyen termékeket az alábbi módon.

A legfontosabb: az első és második pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokhoz az esztendő bármely időszakában hozzá lehet jutni, a harmadik osztályba sorolt eszközöket azonban kizárólag december 28 és 31. között vásárolhatók meg megyénkben is – hangsúlyozza az Országos Rendőr-főkapitányság a témában készült „kisokosában”. Létezik egy professzionális, negyedik pirotechnikai osztály is, az ebbe a kategóriába tartozó termékeket viszont az év utolsó napjaiban is csak szakképzett pirotechnikus szerezheti be, mégpedig kizárólag érvényes felhasználási engedéllyel.

Gyerekek vehetnek tűzijátékot?

14 év alattiak egyik osztály termékeit sem vásárolhatják meg. Az első pirotechnikai osztályba tartozó eszközöket 14, míg a második kategóriába eső termékeket 16 éves kortól szabad megvenni és használni. Az ORFK felhívja rá a figyelmet, hogy harmadik osztályba tartozó termékeket kizárólag nagykorú vásárlók szerezhetik be!

Bárhol meg lehet venni a kiszemelt eszközöket?

Ezeket a terméket kizárólag olyan árustól szerezhetjük be, mely rendelkezik a megfelelő működési engedéllyel. Ez ugyanis a garancia arra, hogy a bolt megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek, valamint hogy az adott eszközt bevizsgálta a hatóság. Semmiképp se vásároljunk illegális árusoktól!

Mikortól használható a tűzijáték szilveszterkor, és meddig élvezhetjük újévkor?

Ennek is megvan a pontos szabálya: a harmadik osztályba sorolt tűzijátékok szilveszter este 6 és másnap reggel 6 óra között használhatók – mindehhez engedély sem szükséges.

Mi lesz a megmaradt termékkel?

A harmadik osztályba tartozó, illetve a többi kategória hibás, esetleg lejárt szavatosságú termékét szilveszter után 5 napon belül kell visszaszállítani a forgalmazónak. Az eszközöket térítésmentesen veszik vissza.

Legális vagy illegális – mit figyeljünk, honnan tudjuk, hogy rendben van-e a kiszemelt termék?

Az ORFK szerint azt érdemes figyelni, hogy a legálisan forgalmazott termékek magyar nyelvű felirattal rendelkeznek, valamint közérthető használati és kezelési útmutatót, illetve baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaznak.

Padlás, pince vagy erkély – hogyan érdemes tárolni a tűzijátékokat?

Mindenképpen más tűzveszélyes anyagtól távol, illetve gyermekek elől elzárva kell tárolni! Nem jó hely a tárolásra a tetőtér és az alagsor sem. Az is fontos, hogy az eredeti csomagolást soha ne bontsuk meg, illetve a hibás, esetleg sérült terméket inkább ne használjuk.

Mi a helyzet a petárdákkal? Szabad a durrogtatni szilveszterkor?

Erre a kérdésre a válasz minden évben egyértelmű: nem! Most szilveszterkor is tilos petárdát birtokolni, illetve használni! A rendőrség felhívja rá a figyelmet, hogy aki ennek ellenére petárdázik, az bizony szabálysértést követ el, és akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot is kaphat...

De miért veszélyes a petárda?

Sajnos a tiltás ellenére minden évben történnek kisebb-nagyobb petárdabalesetek hazánkban. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: egy rossz időben felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat használójának. Gondoljuk csak végig: kinek hiányzik keze roncsolódása, esetleg csonkolódása, hallása károsodása...