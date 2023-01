Nemcsak határ menti települések polgárőr-egyesületei vállaltak határszolgálatot 2022-ben, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye­iek is kiemelt óraszámban vették ki a részüket a feladat­ból. Az Országos Polgárőr Szö­vetség határvédelmi tagozatának a vármegyéből a jászjákóhalmi, tiszajenői és a tiszaföldvári polgárőr- egyesületek is tagjai, de a határszolgálatra a polgárőrök önkéntesen, az ország bármely részéből érkezhettek.

– A vármegyei polgárőrszövetség bízott meg azzal a feladattal, hogy a határszolgálatot, azok időpontját, a létszámok szervezését, vagy éppen a szálláshelyek intézését koordináljam. Ezt követően a megyei polgárőrök határvédelmi szolgálati feladatainak egyeztetését a déli határon is én végeztem.

Február és június között vármegyénkből több egyesület tagjai vettek részt a határvédelmi feladatokban – mondta Kecse László, a Tiszaföldvári Városi Polgárőr Egyesület elnöke, aki maga is kivette a részét a szolgálatból.

Kecse László, a földvári egyesület elnöke a határon is szolgált, motorral járta az 55-ös főutat

Forrás: Beküldött fotó

– A nyári időszakban volt egy rövidebb szünet, majd szeptember 15. és december 15. között ismét újraindult a szervezés. Minden vármegyének jutott volna egy-egy hét, de akadt olyan, aki nem tudta vállalni, helyettük is zömében mi mentünk. Kiemelkedően jól teljesítettük a ránk bízott feladatokat.

Hatékonyan működtünk együtt a rendőrséggel, rengeteg visszatartásban vettünk részt – mondta.

Tizenkét órás szolgálatokban váltották egymást, főleg Szeged, Röszke, Ásotthalom és Mórahalom környékére osztották be őket. Az 55-ös számú főút ellenőrzése során jó szolgálatot tettek a nagy teljesítményű BMW motorok, a járműparkjuk bővült is.

– A vármegyei szövetség egy kilencszáz köbcentis ren­dőrségi Yamaha motort helyezett ki hozzánk, de a kimagasló óraszámú szolgálatért egy személygépkocsit is átvehettünk – számolt be róla az elnök.

Mindeközben természetesen a földváriak sem maradtak polgárőrök nélkül.

– A helyi feladatokat is el tudtuk látni, az új autó jelentősen megkönnyíti a szolgálatszervezést – emelte ki.

A nyári időszakban leginkább a Tisza-tó környékén segítettek be, a közkedvelt térségben több ezren is megfordulnak, a különféle eseményeken hasznosnak bizonyultak a motorok. Természetesen a megszokott módon a helyi és a környékbeli rendezvényeket is biztosították, a rendőrséggel többször járták az utcákat, mind a kül-, mind a belterületre figyelve.

– Nemrégiben fatolvajokat is fogtunk – tette hozzá Kecse László.

Kerékpártolvajok kézre kerítésében is részt vettek, amikor szükséges volt, a rendőrség kérésére egy-egy balesetnél irányították a forgalmat a földvári polgárőrök.