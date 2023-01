A lépcsőforduló közlekedésre, és nem tárolásra való. Egyértelműnek tűnik, azonban sokszor merül fel a probléma, hogy a lakók bútorokat, kerékpárokat tárolnak a társasházak folyosóin. Mindez tűzvédelmi szempontból veszélyeket rejt magában.

– A társasházak folyósóinak, pihenőinek rendezetten tartása a lakók, és a tűzoltók számára is egyaránt kulcsfontosságúak. Ezek a társasház közös helyiségeiként a menekülési útvonalak részét képezik. Egy tűz esetén a füsttel telített lépcsőházban már önmagában nehéz tájékozódni, különösen akkor, ha mindenféle tárgy ki van pakolva a folyosóra. Ilyenkor egyrészt a lakók számára is hosszabb időt vesz igénybe a kimenekülés, valamint a tűzoltók is sokkal lassabban tudják megközelíteni az égő helyiséget és adott esetben kimenteni a bent rekedteket – foglalta össze röviden a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője a probléma lényegét.

Németh Ádám hozzátette: mindezeken túl fontos szempont, hogy egy gyúlékony anyagokkal zsúfolt környezetben a lángok is sokkal gyorsabban terjednek, ami még nagyobb károkhoz vezet. – Leggyakrabban nem használt bútorok, kerékpárok, lakásfelújításhoz használt eszközök, illetve háztartási hulladékok kerülnek ki a társasházak közös helyiségeibe, melyeket csak a tárolókban lehetne elhelyezni. Ilyen témájú közérdekű bejelentésekből tucatnyi érkezik minden évben a katasztrófavédelemhez – fogalmazott a szóvivő.

A tárolási tilalom alól csupán a növények képeznek kivételt, de csak abban az esetben, ha a menekülési útvonal szélességét nem csökkentik a minimálisan meghatározott szint alá. Ennek meghatározása tűzvédelmi szakember feladata.

– Ha a tűzvédelmi hatóság tárolási szabálytalanságra bukkan, akkor először figyelmeztetést és kötelezést ad ki a társasház részére, hogy a szabálytalanul elhelyezett tárgyakat pakolják el. A hatóság erről egy utóellenőrzés során bizonyosodik meg: ha a probléma addigra megszűnik, akkor további intézkedés nem történik az ügyben, ha pedig a szabálytalan állapotok még mindig fennállnak, akkor hatósági eljárás keretében – a szabálytalanság mértékének, ismétlődésének függvényében – akár hatvanezer forintos tűzvédelmi bírság is kiszabható a társasházra – részletezte Németh Ádám.