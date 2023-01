– Az osztályfőnök hívott, hogy verekedett a gyerek az iskolában, dagad a keze, menjek be. Azonnal indultam. Valóban be volt dagadva mindkét karja. Ők azonban nem hívtak sem orvost, sem mentőt, én viszont azonnal elindultam vele a kórházba. Ott megröntgenezték, kiderült, mindkét karja eltört – így emlékszik vissza arra a bizonyos múlt hét csütörtöki napra az édesanya.

Rácz Júliát nagyon megrázták a történtek. Nem érti, felnőttek felügyelete mellett mindez hogyan történhetett meg a fiával...

– Nem az a bajom igazából, hogy a két gyerek összeverekedett, hanem az, hogy ott vannak a felnőttek, és nem csinálnak semmit – panaszolta. Elmondta, fia, Rómeó aznap éppen hetes volt, akinek az a dolga, hogy törölje le a táblát és kiszellőztessen.

– Az osztálytársa, egy másik kisfiú közben bement a terembe, szóváltás alakult ki köztük, majd összeverekedtek. Állítólag a másik fiú a tanárok által használt, nagyméretű körzővel ütötte, így tört el a karja – mesélte az édesanya. Hozzátette, úgy tudja, a kórház hivatalból feljelentést tett.

Az esettel kapcsolatban megkerestük Polónyi László iskolaigazgatót is, aki szerint több kérdést még tisztázniuk kell az ügyben.

– Tény, hogy aznap összeverekedett a két hatodik osztályos fiú, és a 13 éves Rómeónak eltört mind a két keze. Vetettek orvosi látleletet is, az alapján előfordulhat, hogy az egyik keze akkor sérült meg, amikor ő ütött… Szünetben történt az eset, a sértett fiú volt a hetes, ő tartózkodott bent a tanteremben. A másik fiú kétszer is bement az osztályterembe, miközben szüneten kellett volna kint tartózkodnia. Akkor kiküldték a teremből, de visszament harmadjára is, ekkor tört ki a verekedés. Természetesen az eset után felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, valamint jeleztük a családsegítő szolgálat és a fenntartó, a Szolnoki Tankerületi Központ felé is. Az ügyben vannak azonban tisztázatlan kérdések, még nem világos, pontosan mi is történt. Kedden tartunk majd egy esetmegbeszélést, ahol jelen lesznek a gyerekek, mindkét szülő, a családsegítő, a rendőrség és a fenntartó képviselője is. Remélhetőleg sikerül majd tisztázni, mi is történt valójában a két gyerek között – hangsúlyozta az igazgató, aki elmondta azt is, az ezt megelőző napon éppen a sérült fiú negyedikes testvére verte meg egy iskolatársát, aki még csak vissza sem ütött. Ezt az esetet is jelezte az iskola az említett szerveknek, a kisfiúról is vetettek fel látleletet.

Az intézményben egyébként ősz óta iskolaőr is dolgozik, a tanévben eddig ez a két ilyen jellegű eset fordult elő.

Jövő héttől prevenciós foglalkozások is kezdődnek a rendőrség bevonásával, amivel elejét vennék a hasonló konfliktusoknak.