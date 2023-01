Cegléd Ugyer nevű részéről érkeztek 2022 decemberében bejelentések lopásokról. Ajtó, ablak, kerítés, az elkövetők számára nem jelentett akadályt – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint írják, a tettesek nem jöttek zavarba, ha kellett, kifeszítették az ajtót, hogy bejussanak egy fészerbe, ólba, vagy pincébe. Onnan aztán vitték, amit csak találtak: borosüvegeket, kéziszerszámokkal tömött ládást, hosszabbítót, kábelt, bojlert, gáztűzhelyt, gázpalackot, szenes kályhát, lapátot, csákányt, gereblyét, tojást, kávét, láncfűrészt, taligát. Az egyesített bűnügyek tetteseit két felvonásban bilincselték meg.

A páros egyik tagját, egy 19 éves helyi férfit 2022. december 27-én fogták el, azóta a bíróság letartóztatta.

A rendőrség arról is hírt adott, hogy társa felkutatásához valamivel több időre volt szükség. A 18 éves helyi férfit 2023. január 17-én kora reggel állították elő otthonából. Bár a bizonyítékok alátámasztják a gyanút, ráadásul több eljárás is folyik ellene más vagyon elleni bűncselekmények miatt, a férfi tagadott. Kihallgatásán annyit mondott, nagyon megijedt, amikor hallotta, hogy 19 éves barátját becsukták, azóta nem mer lopni. Ahogyan fogalmazott: „régen követtem el bűncselekményeket, de mostanában nem”. A rendőrök ezt másként látják, ahogyan az ügyészség és a bíróság is egyetértett azzal, személyi szabadságát a legszigorúbban kell korlátozni – letartóztatták.