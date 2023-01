„Sétálni indult Brekus, Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka…” – kisgyermekes szülők és nagyszülők valószínűleg gyakorta olvasták fel esti meseként apróságaiknak Szutyejev örök klasszikusát, A kis hajót. Nos, a büntetés-végrehajtási intézet őrei a Szolnoki Törvényszék fő tárgyalótermében egyik reggel hasonlóképpen vezették be megbilincselve, (sor)vezetőszáron az egyik súlyos büntetőper érintettjeit: Tyutyu bátyát, Kismóricot, Cukort és társaikat. A dr. Nagy Orsolya bírónő által vezetett, délig tartó bizonyítási eljárás számos mulattató jelenetet produkált, miközben az ügy hátterében leginkább szomorú és elkeserítő társadalmi és szociológiai helyzetek lappanganak.

A történtek helyszíne Jászkisér volt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség tavaly nyáron életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy negyven év körüli férfival szemben. A vádirat szerint az illető tavaly január 29-én este nyolc óra körül Jászkiséren, a nyílt utcán, egy másfél méteres, karvastagságú fahusánggal fejbe vágta a barátját. A bántalmazott az ütés következtében hanyatt esett, és eszméletét vesztette. Súlyos, életveszélyes koponyasérülést szenvedett, de túlélte a támadást...

A minapi nyílt tárgyaláson ennél több is kiderült. Az ominózus napon három jó barát, Tyutyu bátya, Kismóric és Cukor az egyik haverjuk megbízásából és furgonjával egy malacot szállítottak le Jászkisérről Újszászra. Tyutyu bátya volt a sofőr.

A visszafelé út felénél a jármű visszapillantó tükrével elsodortak egy kerékpáros férfit, aki súlyos sérülést szenvedett. A barátok megállás és segítség nyújtás nélkül hazahajtottak. Ám sokáig mégsem hagyta nyugodni lelkiismeretüket a baleset, ezért Kiséren egy boltban feltankoltak némi likőrbort. Aztán az utcán szóváltásba kerültek egymással. Állítólag Kismóric és Cukor egyre harsányabban hajtogatta Tyutyu bátyának, hogy adja fel magát a rendőrségen, mert nem szeretnének cserbenhagyásért bajba kerülni. Tyutyu bátya erre indulatos lett, felkapta a tárgyaláson több alkalommal is corpus delictiként felmutatott pásztorbotot, és lesújtott vele Kismóric fejére. Az meg tompítás nélkül hanyatt esett, és szétcsapta a fejét.

A kórházban „rakták össze”. A mostani bizonyítási eljárás érdekessége volt, hogy a per vádlottját, Tyutyu bátyát, valamint sértettjét, Kismóricot és a szemtanút, Cukort is különböző bv-intézetekből hozták a tárgyalásra, és nem ebből, hanem más-más bűncselekmények (úgy mint testi sértés, tolvajlás, hivatalos személy elleni erőszak) miatti letartóztatásokból kifolyólag. Aztán beidéztek egy újabb szemtanút is, a felsorolt szereplők egyik rokonát, akinek pedig a bokáján villogott egy kényelmetlen, mégis legtehermentesebb kényszerintézkedésként viselt nyomkövető eszköz – lopásért. Ám míg előző három illető más-más verzióban „bevallotta az őszintétet” a bírónőnek, addig utóbbi személy eleinte nem tett vallomást. Amikor viszont már a jegyzőkönyv-vezető bánatára szándékában volt, beszédét és gondolatmenetét senki sem értette a teremben, zárt szájjal annyira hadart…

És itt még messze nincs vége a furcsa történetnek! A bizonyítási eljárás ugyanis – szakértők bevonásával – tavasszal folytatódik.