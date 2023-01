A kerekdombi fürdőben dolgozott tavaly nyáron egy fiatal lány diákmunkásként. A tini a második munkanapját a strand éttermében töltötte, pultosnak osztották be aznapra. Barátja – aki szintén a fürdőben dolgozott – úgy határozott, hogy szabadnapja ellenére a strandon, kedvese mellett tölti a napot és segíti őt a munkában.

A police.hu beszámolója szerint délután egy férfi vendég állt a pulthoz, kávét rendelt és közben a lány magánéletéről kérdezősködött, úgy tűnt udvarolni próbál. Ez a lány barátjának is a tudomására jutott, aki úgy döntött, hogy beszél a kéretlenül közeledő vendéggel. Oda is ment hozzá, és megkérte, hogy hagyja békén a kedvesét, ám a közlést vesztére nem csupán a 33 éves vendég hallgatta végig, hanem annak 26 éves élettársa is, aki nem a férfit, hanem a fiatal lányt hibáztatta. A nő a hallottak után odarohant a pulthoz, és kiabálni kezdett a mit sem sejtő lánnyal, majd meg is akarta ütni. Ekkor a fiatal fiú barátnője védelmére kelt, elsöpörte a nő kezét, és ekkor kezdődött a csetepaté: a felbőszült asszony és élettársa a lovagnak esett. Az agresszív párt végül egy másik dolgozó segítségével sikerült megfékezni. Az eset során senki sem sérült, csak egy póló bánta a történteket, amit a garázda asszony szaggatott le az egyik munkásról.

A Tiszakécskei Rendőrőrs nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki a 33 éves férfit és a 26 éves nőt. A tiszajenői párnak garázdaság miatt kell felelnie. Az ügy vizsgálatát a napokban befejezték a rendőrök és az iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek.