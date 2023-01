A Szolnoki Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat azzal a 48 éves törökszentmiklósi férfival szemben, aki a településbeli ingatlana udvarán a német dog fajtájú kutyáját heteken keresztül tartotta láncon megfelelő padozat és az állat szükségleteinek megfelelő élelem biztosítása nélkül.

A férfi 2022. szeptember 28. napja előtt, legalább 4-8 héten keresztül, a törökszentmiklósi lakóháza udvarán az 5 éves kan, német dog fajtájú kutyáját egy 5 méter hosszú láncon tartotta úgy, hogy a nem megfelelő padozat az állatnak bőrgyulladásokat, a talpi és kiálló csontos részeken több kisebesedést okozott.

A férfi a kutyának nem biztosította a fajtájának, nemének és korának megfelelő táplálékot sem, így az lesoványodott. A kutya nyakára tett nyakörv olyan szoros volt, hogy belenőtt a nyak körüli kötőszövetekbe, ott gyulladást és elhalásokat okozott.

Az állattal szembeni bánásmód az állat pusztulását is okozhatta volna. A nyakörv miatt keletkezett sérülések elfertőződéseket okozhattak, így a kutya akár vérfertőzéses állapotba is kerülhetett volna, ami gyógykezelés nélkül, rövid időn belül az állat pusztulását is eredményezte volna..

Ez a rendkívül mostoha bánásmód az eb számára szenvedéssel és fájdalommal járt, a kutya éheztetése, valamint a nyakán lévő fekélyes bőrgyulladás különös szenvedést okozott az állatnak.

A kutyát 2022. szeptember 28. napján elszállították a környezetéből, és egy állatvédelmi alapítványnál helyezték el.

A járási ügyészség tárgyalás mellőzésével végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtön kiszabására tett indítványt vádiratában.

Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.