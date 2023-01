Három autó ütközött össze Szolnokon, a 32-es főút Mátyás király úti szakaszán pénteken délután – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazatóság. Az ütközés követeztében egy elektromos kapcsolószekrény is károsodott. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett a társhatóság is kiérkezett a helyszínre, ahol félpályán lezárták az érintett útszakaszt. Az egység a sérült kapcsolószekrény miatt az áramszolgáltató szakembereinek értesítését is kérte.