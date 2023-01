A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai január első hetében több helyszínen is felállították toborzó standjukat. Január 3-án a Pelikán Bevásárló Központban, 11-én pedig az egyik forgalmas bevásárló központban várták az érdeklődőket. A toborzás mellett helyet kapott a prevenció is, hiszen láthatósági eszközöket is átadtak azoknak, akik megálltak a rendőrségi pult előtt – olvasható a police.hu-n.

Nem tétlenkedtek a Karcagi Rendőrkapitányság toborzói sem, hiszen január 11-én a helyi piactéren alakították ki toborzó standjukat.

Valamennyi helyszínen részletes felvilágosítást adtak a szerződéses határvadász szolgálatról. Tájékoztatták őket a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és annak módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról.