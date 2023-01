A Szolnoki Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette, és közokirattal visszaélés vétsége miatt indítványozta annak a 27 és 25 éves szolnoki férfinek a letartóztatását, akik Szolnokon, múlt szombaton éjjel az utcán leszólítottak két fiatal férfit, és elvették a náluk lévő értékeket, iratokat – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi január 7-én, az éjféli órákban, Szolnokon, a Liget utcánál található játszótérnél leszólított egy 20 és egy 21 éves tiszaföldvári férfi testvérpárt azzal, hogy cigarettát kérjenek tőlük, de a férfiak mondták, hogy nincs náluk cigaretta. Ekkor a 27 éves férfi felszólította őket, hogy azonnal adjanak nekik oda mindent, ami náluk van, és ezzel egyidőben a kezében lévő cirokseprű fa nyelével, közepes erővel az arcán megütötte az idősebb testvért.

Ezt követően a 27 éves férfi eldobta a kezében lévő seprűt, két kézzel odaszorította az idősebb testvért az épület falának, majd visszarántotta, és hátulról fogta le, úgy, hogy szembe fordította a 25 éves férfi gyanúsítottal, és azt mondta neki, hogy ha megmozdul, leszúrja. Ekkor a fiatalabb gyanúsított átkutatta a lefogott férfi ruházatát, és a nadrágja zsebéből kivette az ott talált személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát, 3.500 forint készpénzzel együtt. A férfi kérte vissza a személyes iratait, mire a fiatalabb gyanúsított azt mondta, hogy azokat 3.000 forintért visszaadja. Ezután a 27 éves férfi ököllel, majd tenyérrel is arcon ütötte a fiatalabb testvért is, és megkérdezte tőle, hogy mi van nála, majd a fiatalabb gyanúsított átkutatta az ő zsebeit is, de nála nem volt pénz, a szemüvegén kívül nem tudtak mást elvenni tőle.

Az idősebb férfi ezután felszólította a testvéreket, hogy 10 perc múlva találkozzanak a vasútállomáson, vigyenek magukkal pénzt, és akkor visszaadja az elvett iratokat.

Mintegy 15 perc elteltével a vasútállomáson újra találkoztak, de mivel a testvérek nem adtak át pénzt, a férfi sem adta vissza az iratokat, a helyszínről elment.

A járási ügyészség indítványa szerint a bűncselekmények miatt kiszabható büntetésre figyelemmel, valamint arra, hogy a 27 éves gyanúsított állandó lakóhellyel nem rendelkezik, és jelenleg is több bűncselekmény miatt folyik vele szemben büntetőeljárás, a másik, 24 éves férfi gyanúsított pedig többszörösen büntetett, és szintén folyik vele szemben másik büntetőeljárás, a szökés, elrejtőzés veszélye mindkettejük vonatkozásában fennáll.

A járási ügyészég megalapozottnak látta mindkét gyanúsított vonatkozásában a bűnismétlés, és a bizonyítás megnehezítésének veszélyét is. A nyomozási bíró január 9-én az ügyészség indítványa alapján mindkét férfi letartóztatását elrendelte. A bíróság végzésével szemben senki sem jelentett be fellebbezést, az végleges.