Csütörtök este jelentették a rendőrségnek, hogy Jászapátról elloptak egy 40 millió forint értékű autóbuszt – olvasható a police.hu-n. A busz útja azonban nem maradt észrevétlen: a jármű ugyanis GPS nyomkövetővel volt ellátva, így a jármű útvonalát hamar sikerült meghatározni. A jászsági rendőrök megkezdték a busz követését, mely több megyén keresztül zajlott. A tolvaj ugyanis járt Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye területén is. A sofőr nem foglalkozott a rendőri jelzésekkel sem, majd Hajdú-Bihar vármegyében a 4-es számú főúton, Kaba és Püspökladány között áttért a menetirány szerinti baloldalra, majd az árokba hajtott, ahol fának ütközött.

A buszt hosszú ideig üldözték a rendőrök

Forrás: Tóth Imre/haon.hu

A férfi kipattant a buszból és a szántóföld felé menekült, de a rendőrök utolérték és elfogták.

A rendőrök azt is kiderítették, hogy az önjelölt buszsofőr rovásán több is van ennél. Két nappal ezelőtt ugyanis egy személyautót is elkötött Jászapátin, melyet ugyan azonnal értékesített, de a nyomozók megtalálták és lefoglalták a kocsit.

A 22 éves jászapáti férfit a nyomozók őrizetbe vették. Mint kiderült, a férfinek jogosítványa sincs, és korábban már el is tiltották a vezetéstől.