Az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedik a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság esetszáma, tavaly sem volt ez másként. Arányaiban több volt a tűzoltás, mint a műszaki mentés.

– Az első hónapokban úgy tűnt, hogy 2022-ben sokkal több riasztásunk lesz, ez a nyár végéig nem is változott, aztán az év utolsó napjaira úgy alakult, hogy mindössze kettővel többször vonultunk – mondta Fábián Attila Nándor, a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, hozzátéve, összesen kétszáztizenhat alkalommal riasztották őket.

– Még januárban volt egy hatalmas vihar, egy nap harmincegy olyan hívást kaptunk, ahol ténylegesen be kellett avatkozni, ez egy hivatásos parancsnokság esetében is soknak számít, nemhogy nekünk – emelte ki.

Nyáron a szárazság miatti tűzesetből akadt több, a legnagyobb az volt, amikor Martfű közelében égett a tarló.

– Az egy kettes kiemelt riasztás volt, nehezen lehetett egységeket hívni, mert nagyon leterhelt volt a megye. Kihívás volt a megközelítés és a tovább terjedés megakadályozása is. Nagy területet érintett. Mi értünk ki elsőnek, már csak a közelség miatt is. A tűz a mezőgazdasági területektől haladt a nyaralók irányába. Ki is gyulladt egy fáskamra, egy gázpalack felrobbant. Az égig csaptak a lángok, melyeket végül sikerült megfékezni – emlékezett vissza a nyár eleji esetre. Hozzátette, olykor találkoznak félelmetes, ijesztő helyzetekkel, de megkapták a szükséges kiképzést, hogy pszichésen és fizikailag is bírják a terhelést, s amennyire tőlük telik, megoldják a feladatot.

A martfűi kanyarokat továbbra is veszélyes helyszínként emlegetik a térségben.

– A riasztásokon túl bőven akad ott olyan esemény, ahol nincs szükség beavatkozásra. A helyszín kapcsán nem győzöm elégszer elmondani, hogy fontos a sebességkorlátozás betartása, hiszen a szakasz télen-nyáron csúszós, mindegy milyen idő van – hangsúlyozta.

Munka tehát akad bőven, melyhez kiváló szakemberek kellenek. A parancsnokság létszáma egyébként csak némiképp alakult át az elmúlt évben.

– Novemberben egy kolléga kilépett, feladtuk a hirdetést, meglepően sokan jelentkeztek, akadtak közöttük civilek és szakmabeliek is. Végül találtunk egy újoncot, akinek van tűzoltó alapképzettsége, de további képzésekre van szükség, amit a napokban kezd el – magyarázta a parancsnok.