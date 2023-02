A minap adtunk hírt arról, hogy a tiszajenői polgárőrök sűrű járőrözésének köszönhetően menekült meg a kihűléstől egy külterületen elesett idős férfit. Ez az eset is rávilágít arra, milyen fontos, hogy figyeljünk a kieső területen élő, idős, nehezen mozgó vagy egyedül élő emberekre.

A Tiszajenői Polgárőr Egyesület tagjai gépjárművel, lóval napi szinten végigjárják a település külterületét, ahol sajnos sok nyugdíjas már egymaga él. Telefonon éjjel-nappal elérhetők, kimondottan kérik is a lakosokat, hogy ha gyanúsat észlelnek – napok óta nincs mozgás egy lakott háznál, vagy akár nem nem száll füst a kéményből – , mindenképpen utána járnak, és ha szükséges, intézkednek. Akár a tűzifa felvágásában is segítenek, ha nem boldogul vele az illető, és ezért nem tud fűteni. A járványidőszakban rendszeresen ők hordták az érintetteket orvosi ellenőrzésre, bevásárlást, gyógyszerkiváltást vállaltak magukra. Megesett már, hogy belvizes időben tanyán élő gyerekeket ők vittek el az iskolába.

Enyhe volt a január, a február viszont csípősebb idővel, mínuszokkal köszöntött be.

– A homoki területen több idős él, sokan közülük egyedül. Nem mellesleg a házak is régebbiek, akad, ahol nincs gáz bevezetve, így a szolgálatok idején többször járunk arra, figyeljük például a kéményeket – mondta Kecse László, a Tiszaföldvár Városi Polgárőr Egyesület elnöke.

A tiszazugi településen jól működik a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) is.

– A lakosok egymásra is figyelnek, de telefonon is bármikor elérnek minket polgárőröket, a korábbi években volt, hogy még a tűzifa felhasogatásában is segítettünk – fejtette ki. Hozzátette: ebben az esztendőben a szolgálatok alatt már arra is volt példa, hogy fatolvajokat fogtak.

Tiszatenyőn is ügyel az önkormányzat, illetve a polgárőrség az egyedül élő, vagy külterületen lakó idősekre.

– Folyamatosan szemmel tartjuk őket, de a szomszédok is figyelnek egymásra. Ha valakit nem látnak mozogni, jelzést kapunk, és azonnal kimegyünk a helyszínre, megnézzük, hogy mi történhetett vele, nincs-e esetlen rosszul–tájékoztatott Szujó Balázs, a tizenkét tagú Tiszatenyői Polgárőr Egyesület elnöke. Mint elmondta, gépjárművel, de kerékpárral is rendszeresen járőröznek, utóbbival főleg nyáron. Egy külterületen élő idős házaspárt rendszeresen látogatnak.

Tiszaörsön is kiemelten figyelnek a településen élők védelmére. Bár már évek óta nem működik a tanyagondnokság a polgárőrök fokozottan vigyáznak az idősekre és az egyedülállókra. Bodonné Gyöngy Erika Tiszaörs polgármestere arról számolt be hírportálunknak, hogy évszaktól függetlenül járőröznek annak érdekében, hogy mindenki biztonságban érezze magát a községben.