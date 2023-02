A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársa Volter Ildikó c. r. őrnagy 2023. február 22-én a trükkös csalásokról tartott előadást a Verseghy Ferenc Könyvtárban a Kultúra Barátai Nyugdíjas Egyesület tagjainak. Ennek keretében a mintegy 80 résztvevőnek kisfilmet mutatott be Csalóakadémia címmel, majd a film végén közösen elemezték a látottakat. Az áldozattá válás elkerülése érdekében a bűnmegelőzési előadó felhívta az idősek figyelmét a trükkös csalás új módozataira (romantikus csalás, „unokázós” csalás, banki csalás), valamint tájékoztatást nyújtott az áldozatsegítő szolgálat munkájáról, és szóróanyagot is kiosztott a jelenlévők között.