A Nemzetközi Katonai Sporttanács minden évben a „CISM – International Day of Military Sports” elnevezésű eseménnyel ünnepli megalakulásának évfordulóját, melynek keretében a tagországok katonái világszerte ugyanazon a napon futást szerveznek. Az esemény célja, hogy hangsúlyozzák a sport jelentőségét a katonai hivatásban, azonban a lakosság is csatlakozhat a programhoz. Az idei Békefutáshoz számos tanintézmény diákjai csatlakoznak országszerte. Vármegyénkben például a kunhegyesi Nagy László Gimnázium tanulói is, akik között szép számban vannak honvéd kadétok. Azonban nem csak ők vállalják a kihívást: további mintegy száz tanuló és tanáraik futnak majd együtt, egy eszmét erősítve. A diákok kitartását a Szolnok vármegyei Hadkiegészítő Toborzó Iroda katonái erősítik.

A Békefutáson az iskola diákjain, kadétjain és a Magyar Honvédség toborzóin kívül bárki részt vehet. A választható távok: 3200 és 2000 méter, melyeket közös bemelegítés előz meg (a rövidebb kört a résztvevők saját tempójukban, sétálva is teljesíthetik). A közös bemelegítés február 15-én 8.45-kor kezdődik a gimnáziumnál, majd 9 órakor megkezdődik a futás.