– Éppen most mostuk le az autót, a hétvégén ugyanis bőven „volt dolga”, alaposan bekoszolódott. Több fakidőléshez és szabadtéri tűzhöz is vonulnunk kellett. De nemcsak most, hanem korábban is tapasztaltuk már, hogy mekkora előrelépés a munkánkban a közelmúltban beszerzett, mára jól felszerelt gépjárműfecskendő – mondta el Sörös Tibor az új járművel kapcsolatban.

– Könnyebben elérhető a feszítővágó, melyet egy komoly balesetben a közelmúltban már használtunk is, fényárbóccal rendelkezik az autó, öttonnás csörlővel szerelték fel, és a korábbi tulajdonos által felújított magasnyomású szivattyúnak is nagy hasznát vettük a két legutóbbi tűzesetnél – részletezte a tűzoltóparancsnok.

A STEYR Rosenbauer típusú tűzoltóautót néhány hónappal ezelőtt sikerült elhozniuk korábbi „otthonából”, egy felső-ausztriai egyesülettől. Az első bevetésig persze még sok munkája volt azzal a túrkeveieknek is.

– Nyolcvan százalékban újra festettük, fényeztettük, egy kisújszállási cég segítségével elkészültek a matricázások is. Nagyjából egy hónapnyi munka volt vele, aztán jöhetett a típusvizsga, és amikor minden megvolt, akkor „vihettük” bevetésre – mesélte Sörös Tibor.

A tűzoltóautó összességében tízmillió forintjába került a Túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesületnek. Ehhez ötmillió forintot nyertek a Városi Civil Alap keretében, négymillió forint „jött” a korábbi autójuk eladásából – azt egyébként a kőteleki önkéntes tűzoltók vásárolták meg.

– Némi önerőt kellett hozzátennünk, ennyiből meg tudtuk venni, és az elvárásoknak megfelelően felszereltük az autót – tette hozzá a parancsnok.

Az egyesület így már két, tűzoltói szempontból jól felszerelt járművel rendelkezik. A fejlesztéseik sorában az emelőkosaras autónak épített garázst tavaly sikerült leszigetelni.

– Kijelenthetem, hogy műszakilag teljesen felkészültek vagyunk. Ha pedig sikerülne az állományt is bővíteni egy-két új taggal, akkor maradéktalanul boldog lennék. Nyitottak vagyunk, várjuk azokat, akik szívesen lennének a csapatunk tagjai – tette hozzá végül Sörös Tibor.