– Nem mehetünk el szó nélkül a közelmúltban történt újbudai eset mellett, melyben egy rendőr életét veszítette. Mit érez, mit gondol egy bűnügyekkel foglalkozó rendőr, amikor ilyen cselekmény történik?

– Ilyenkor minden „kék” szíve összeszorul, és egy emberként áll ki a kolléga mellett. Nem lenne helyén való azt latolgatni, hogy mit kellett, mit lehetett volna esetleg másként csinálni, hogy elkerülhető legyen a tragédia. A másodperc tört része alatt számos körülmény egyszerre játszhatott szerepet abban, hogy végül a halálos sérülés bekövetkezett. Mélyen megérintett az eset és együtt érzek Baumann Péter családjával, kollégáival. Sajnos egyre veszélyesebb világot élünk, melyben könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek az intézkedő rendőrök is.

– Ön került már veszélyes helyzetbe?

– 2002-ben kezdtem a pályámat Miskolcon a rendőr szakközépiskolában. Még hallgató koromban, gyakorlati képzést töltöttem a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán, amikor az egyik szolgálatban fegyveres rablásról érkezett riasztás. Két elkövető egy magánházban megtámadta a sértettet, megkötözték és értékei átadására kényszerítették. Lakott a felső szinten egy lány, akiről nem tudtak a tettesek, nem vették észre, hogy otthon van. Ő értesítette a rendőrséget. A helyszínen menekülés közben sikerült a kollégáimmal elfogni mind a két személyt. Az intézkedésben magam is aktívan részt vettem, a helyszínbiztosítás során pedig betekintést nyertem a megyei bűnügyi szolgálat forrónyomos tevékenységébe is.

– Ez hatással volt a döntésére, hogy a bűnügyek felé „fordul”?

– Tulajdonképpen igen. Gyakorlatilag ez volt az első eset, amikor büntetőeljárással összefüggő intézkedéseket láthattam, ott határoztam el, hogy ha lesz lehetőségem, mindenképpen nyomozó szeretnék lenni.

Hamar Dezső rendőrőrnagy hivatásos szolgálatát 2004. július 1-jén kezdte járőrként

Fotós: Marosfalvi Péter / Forrás: Zsaru magazin

– Az én olvasatomban egy nyomozó kicsit pszichológus is...

– Meglehet.

A bűnügyi munka szerves része az elkövető személyiségének, illetve annak torzulásának vizsgálata. A nyomozás keresi annak magyarázatát, hogy mi volt az indíték, mi motiválta a tettest, cselekménye végrehajtásában.

– Gondolom a szituáció teljesen más egy csalás vagy egy gyilkosság esetében. Volt igazán emlékezetes esete?

– Kétségkívül a 2016-os zagyvarékasi emberölés meghatározó szerepet tölt be a mai napig a munkámban. A bűncselekmény tárgyi súlyát igazolja, hogy a Rendőrmúzeum is feldolgozta az eljárás anyagát, miután ez az emberölés a kriminalisztika történetének is meghatározó súlyú bűnügye volt. A sértett tinédzser korú lánya hosszabb időn keresztül tervezte édesanyja megölését, tehát nem indulati cselekmény vezérelte. A lány barátját én hallgattam ki.

Előtte, az elsődleges intézkedések bevezetése során végzett kutatáskor én találtam meg azt a kést, ami az elkövetés eszköze volt, mely döntő súlyú tárgyi bizonyítási eszközt jelentett.

A kést a lány barátja rejtette el a kistestvér szobájában, máig előttem van, amikor egy fiókban játékok között megtaláltam a véres kést. Ettől kezdve kétséget kizáróan a helyszínre „tudtuk tenni” a lány barátját, aki kihallgatása során tényfeltáró beismerő vallomást tett. Nem szeretném a kihallgatás során alkalmazott taktika részleteit elmondani,

de emlékszem a pillanatra, amikor a fiú belátta, hogy nincs értelme tovább tagadni, majd könnyeivel küszködve részletesen beszámolt arról, hogy a barátnőjével hogyan ölték meg a lány édesanyját.

– Mennyire megterhelő lelkileg ez egy rendőrnek?

– A nyomozó is ember. Igaz, az egyén személyisége határozza meg, hogyan viszonyul a mindennapok megpróbáltatásaihoz. Vannak olyan szakterületek, amelyek jobban megterhelik a kollégát, így például egy helyszíni és halottszemle bizottság vezetőjét, de vannak olyan munkakörök is, amelyek inkább adminisztratív jellegűek, így nem, vagy csak kevésbé jelentenek pszichés megterhelést.

– Mitől lesz sikeres egy nyomozó?

– A nyomozó munka nagyon összetett, hiszen, hogy csak néhányat említsek, a közigazgatási hatósági, a bűnügyi, a körözési eljárások széleskörű jogi ismeretet követelnek és komoly szakmai tudás kell ahhoz, hogy nyomozóként az ember helyt álljon. Vezetőként valamennyi, a bűnügyi tevékenységhez kapcsolt szakterületet ismernem kell. Mindezt folyamatos önfejlesztés alapján kell szinten tartanom az irányításom alá tartozó bűnügyi osztály törvényes működésének biztosítása érdekében.

– A Mezőtúri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát vezeti. Miben más egy kisebb településen a bűnügyi osztály, nyomozók munkája, mint egy nagyvárosban?

– A főkapitányság bűnügyi szolgálati ágának hatáskörébe tartozó bűncselekmények súlyosabb minősítésűek, azonban maga a felderítési munka szignifikánsan nem tér el a helyi rendőri szerv által folytatott tevékenységtől. A bűnügyi munka célja a bűncselekmény elkövetőjének azonosítása, vele szemben az eljárás lefolytatása, emellett kiemelt jelentőséggel bír a sértettek viktimológiai (áldozattan, áldozattá válás – a szerk.) helyzetének vizsgálata és a kriminalisztikai elemzések alapján, a lehetőségekhez képest minél szélesebb körű, bűnmegelőzési tevékenység folytatása. Tekintettel arra, hogy a főkapitányság hatáskörébe a kiemelt bűncselekmények tartoznak, a helyi kapitányságok ügyfeldolgozó tevékenységéhez több esetszám, eljárás tartozik.