A rendelkezésre álló adatok szerint a 15 éves gyanúsított január 31 és február 3 között Jászapátin 4 lakóház udvarára is bement és onnan főleg baromfikat lopott, de egy alkalommal láncfűrészt és sarokcsiszolót is elvitt az udvaron lévő melléképületből. A lopott holmik értéke 164 ezer forint volt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A fiatalkorú fiú február 8-án este 7 óra és fél 8 között megjelent egy jászapáti lakóház előtt és az ott lakó, általa ismert 22 éves fiatal férfitól azt követelte, hogy adjon neki 2.000 forintot. mindezt nagyon meglepő indokkal tette, arra hivatkozott, hogy az korábban felpróbált egy, a fiatalkorú gyanúsított által eladni kívánt ruhát, de azt mégsem vette meg.

Mindezek után természetesen szóváltás alakult ki a két fiatal között, mivel a 22 éves nem akart fizetni a fiatalabbnak. A gyanúsított erre megfenyegette a másik fiút azzal, hogy ebből baja lesz, és „rá fognak menni a házra”, majd előhúzott a zsebéből egy 13 centi pengehosszúságú konyhakést, és tovább követelte az említett összeget, miközben a késsel hadonászott. A 15 éves fiatalkorú gyanúsítottól az egyik helyszínre érkező saját rokona vette el a kést, de ő a pénzt tovább követelve dulakodni kezdett a 22 éves fiatal férfival, és csak két további, a helyszínre érkező rokona tudta őt leállítani.

A fiatalkorú elkövetővel szemben több, vagyon elleni erőszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények miatt is vádat emelt már az ügyészség, amelyek miatt letartóztatásban is volt korábban.

A járási ügyészség indítványa szerint a rendezetlen családi körülmények között élő, gyermekvédelmi intézetből többször is megszökött fiatalkorú esetében – figyelemmel a most elkövetett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára is (2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés) – fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye is. Utóbbi azért, mert a fiatalkorú mind a 22 éves férfit, mind a tanúkat jól ismeri.

A nyomozási bíró február 10-én az ügyészség indítványa alapján elrendelte a fiatalkorú letartóztatását, melyet javítóintézetben kell végrehajtani.

A bírósági végzést a gyanúsított és védője is tudomásul vette, a törvényes képviselője még nem nyilatkozott, így a döntés még nem végleges.