A rendőrség számára a gyermekek védelme és a közlekedési nevelő munkában való aktív részvétel immár évtizedek óta az egyik legkiemeltebb feladat. Az „iskola rendőre” program 2008-ban indult útjára, amelynek célja a kisiskolások biztonságos és balesetmentes közlekedésre nevelése, a közlekedési ismereteik bővítése, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése és azok megszüntetése.

A gyermekek biztonságos létét Molnár Judit százados régóta szem előtt tartja. Egykori tanító néninek, aktív édesanyának, napjaink iskolarendőrének nem csupán munkája és feladata a fiatalok védelme, hanem lelkiismeretéből fakadó hitvallása is.

Meglepő, de fantasztikus megtiszteltetés ez az elismerés, amely nem egyedüli érdem, hanem a munkatársaimé is, akik velem együtt teszik a feladataikat, vagy más területen végzik ugyanazt, amit jómagam

– osztotta meg a díjat kollégáival is a kitüntetett a beszélgetésünk kezdetén.

– Általános iskolában elhatároztam, hogy óvónéni leszek – beszélt gyermekkori álmairól a Túrkevén született Judit. – Annak rendje-módja szerint végeztem el tiszaföldvári Hajnóczi óvónői szakközépiskolát, majd pedig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatója lettem. Fakultatíve speciálkollégiumi testnevelői képesítést is szereztem, gondoltam, gyermekneveléshez hasznos lesz majd ez is. Ennek köszönhetően végül nem óvónéni, hanem tanítónéni lettem – mesélt pályája kezdetéről is.

Molnár Judit prevenciós előadásokat tart többek között óvodákban, iskolákban

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Judit életpályája egy jó ideig a sportpályákon is zajlott. A tizenöt évig tartó versenyszerű kézilabdázás, Túrkevétől kezdődően, Tiszaföldváron és Jászberény át végigkísérte a diákéveit, mígnem az NB II-es Szolnoki Spartacus színeiben elszenvedett bokaszalag-szakadás után felhagyott az aktív sporttal.

Szolnokon a Délibáb, majd pedig a Zöld iskolákban tanított, de tizenkét év elteltével azt érezte, nem ez az ő kijelölt útja.

Amelyet három további évig munkanélküliként, ám de tanfolyamok, képzések, kurzusok elvégzésével folyamatos keresett. Azokban az időkben szerezte meg szinkronszínész-képesítését is, melyet szomorúságára azóta sem kamatoztatták egyetlen Walt Disney-rajzfilmben sem.

– Az ezredforduló körül érkezett egy meghökkentő, ám de kecsegtető ajánlat a rendőrségtől, miszerint a felsőfokú képesítésem mellett egy szakmai átképzéssel akár állományba is kerülhetek.

Annyira meglepő és furcsa volt ez a lehetőség, hogy nosza, belevágtam.

– Huszonnégy évvel ezelőtt közalkalmazott lettem és zászlós, majd pedig hadnagyként a Szolnoki Rendőrkapitányság vizsgálati osztályára kerültem. Az elmúlt években én nem ranglétrákat jártam, hanem osztályokat. Szolnokon, a „megyénél” és egy néhány éves kitérővel Szentesen is. Utóbbi csodás kisváros olyannyira vonzott, hogy ottlétem alatt, kétgyermekes édesanyaként, a családommal együtt igazi otthonom is lett. Ott prevenciós munkát is végeztem, amit nagyon megszerettem.

2015-től a megelőzés lett a fő feladatom, és ettől fogva érzem azt, hogy helyemen vagyok a rendőrségen.

– Öt évvel ezelőtt tértem vissza a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságra, majd onnan épp a világjárvány kezdetén Törökszentmiklósra kerültem – foglalja össze röviden állomáshelyeit is a százados.

Molnár Judit az időseket is tájékoztatja

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Molnár Judit a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán dolgozik, beosztása szerint bűnmegelőzési főelőadó. És „iskolarendőr”, mely megnevezés nem kifejezetten takarja széles körű feladatát. Hiszen nem csupán az a dolga, hogy a kijelölt gyalogosátkelő-helyeken átkísérje a kisdiákokat. Persze, az is.

Évek óta a húszezer lelket számláló jászkunsági kisváros és hét térségi település intézményeit járja.

Prevenciós előadások sokaságát tartja óvodákban, iskolákban, közintézményekben, idősotthonokban, különféle rendezvényeken. Apró, fiatal, felnőtt és idős emberekhez szól. Felvilágosítja őket a veszélyhelyzetekről, azok megelőzéséről. Beszél hozzájuk, meghallgatja és megérti, de főleg segíti őket.

Számos olyan hely van, ahol már jól ismerik a határozott kiállású, közvetlen, mindig mosolygós százados hölgyet, aki információkat, tanácsokat ad, és megnyugtat. Tulajdonképpen azt teszi, ami a hivatása és a dolga: minden körülmények között szolgál és véd...