A közel 90 éves férfi 2021. nyarán Szolnokon közlekedett autójával, mikor elütötte a zebrán átkelő 73 éves nőt, aki súlyosan megsérült és maradandó fogyatékosságot szenvedett – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. A rendőrség szerint, mikor a nő a zebrára lépett, az autós még olyan távolságra volt, hogy akár még lassító fékezéssel is elkerülhető lett volna a baleset, de vészfékezéssel biztosan.

A férfi azonban fékezés nélkül közelített, és figyelmetlensége miatt egyáltalán nem is észlelte az úttesten szabályosan, a kijelölt gyalogosátkelő helyen áthaladó nőt, akit elütött.

A baleset következtében a nőnek a bal lábszára, a keresztcsontja, mindkét oldali szeméremcsontja, és két bordája, valamint két háti csigolyája is eltört, ezeken kívül a bal könyöke és a feje is megsérült. A sérülések 8 napon túl gyógyulóak, a tényleges gyógyulási idő ilyen esetben 6 hónap. A bal lábszár törése miatt a 73 éves nő maradandó fogyatékosságot is szenvedett.

Az ügyészség a vádiratában a büntetlen férfivel szemben pénzbüntetést indítványozott, valamint, hogy tiltsák el a vezetéstől. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság dönt majd.