A rendelkezésre álló adatok szerint a három fiatal Szolnokon, február 14-én, 8 óra körül kibontotta egy szolnoki lakóház kerítését és az udvarról zsákokba gyűjtött különböző alkatrészeket, fém tárgyakat, hogy azokat ellopja – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. A házban lakó 86 éves nő azonban észrevette őket és felszólította, hogy fejezzék be, amit csinálnak, távozzanak onnan.

Mikor a nő ismételten felszólította őket, hogy menjenek el, a 21 éves férfi megindult felé, kezében egy fehér bevonatos drótot lengetve, és őt azzal fenyegette, hogy menjen be, mert különben „agyoncsapja”.

A nő ettől megrettenve a házba visszament, az ajtót bezárta és értesítette a rendőrséget, miközben a három gyanúsított az udvarról távozva ellopott mintegy 15-20 ezer forint értékű fúrógépet, fém tárgyat, elektromos vezetéket. Az intézkedő rendőrök az ellopott tárgyakat a helyszíntől néhány utcányira lefoglalták.

A 19 és 21 éves fiatal férfi már többször volt büntetve, míg fiatalkorú társuk ellen jelenleg vagyon elleni bűncselekmény miatt más büntetőeljárás is folyamatban van.

A járási ügyészség indítványa szerint a most elkövetett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára is figyelemmel – 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés – mindhárom gyanúsított esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, továbbá megalapozottnak látta az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélyét is.