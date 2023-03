Döbbenetes számomra az a saját tapasztalat, miszerint az autót vezető felnőttek egy része ugyan beteszi a gyermeket a biztonsági ülésbe, de nem kapcsolja be az övet. Vagy a kicsiket az első ülésen, az ölükben utaztatják. A Közlekedéstudományi Intézet felmérése szerint a szülők alig fele köti be a gyermekét. Sok idős személy pedig, aki hátul utasként közlekedik, nem is tudja, hogy kötelező az öv viselése, vagy nem segítenek neki, hogy be tudja magát kötni.