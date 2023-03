Mint arról korábban már írtunk, egy kunmadarasi férfi az elmúlt, közel egy évben több helyről is lopott a nagyközségben. A Karcagi Járási Ügyészség indítványozta a 26 éves férfi letartóztatását, akinek nyolc lopást is a terhére róttak – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 26 éves férfi 2022 májusa és 2023 februárjának vége között nyolc különböző alkalommal ment be lakóházak udvarán lévő melléképületekbe, illetve lakóházakba is. Ha kellett, lefeszítette a bejárati ajtón lévő lakatot, vagy megrongálta a kiskaput, hogy bejusson az ingatlanokba.

A 26 éves férfi többnyire a lakóházak udvarára ment be és az ott lévő melléképületekből horgászfelszerelést, elektromos fűnyírót, mosógépet, kerékpárt, és egyéb használati tárgyakat lopott el. Olyan is előfordult, hogy a be nem zárt ajtón, vagy az ajtót záró lakatot lefeszítve lakóházakból mobiltelefont, elektronikai cikkeket, tisztítószereket hozott el. Egy alkalommal az egyik kunmadarasi lakóház udvarán parkoló teherautóból láncfűrészt, betonvágót lopott.

Az eltulajdonított tárgyak értéke összesen mintegy 600 ezer forint, melyeknek egy jó részét a rendőrség lefoglalta és a tulajdonosoknak visszaadta.

A férfit korábban már többször elítélték vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt.

Az ügyészség indítványa szerint a különös visszaeső, családi kötődésekkel nem rendelkező férfivel szemben – a kiszabható büntetés nagyságára is figyelemmel – fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Az ügyészség indítványában hivatkozott továbbá arra is, hogy az állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező férfi esetében, aki vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből tartja fenn magát, a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A nyomozási bíró az ügyészség indítványát megalapozottnak találta és március 3-án elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított és a védője is fellebbezett a döntés ellen, így a letartóztatásról a Szolnoki Törvényszék hoz majd végleges döntést.