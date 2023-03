Az elmúlt hét végén, illetve elején is hírt adtunk arról, hogy több vármegyei otthonban is jelzett a szén-monoxid érzékelő. A berendezések általában még az első tünetek, így a fejfájás vagy fáradékonyság, megjelenése előtt riasztanak.

– A hétfői, törökszentmiklósi szén-monoxidos esetet nagy valószínűséggel a viharos erősségű szél okozta. Ilyen rendkívüli időjárási körülmények között ugyanis előfordul, hogy az égéstermék nem tud megfelelően távozni a kéményből, és az visszaáramolva szén-monoxid kialakulását eredményezheti – magyarázta Németh Ádám.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője egy másik jelenséget is részletezett. Elmondása szerint a hőszigetelés és nyílászárók cseréje után, ha a fűtés a régi marad, nagyobb az esély a szén-monoxid kialakulására.

– Az elmúlt években sok család kezdett házfelújításba, mely során hőszigetelésbe és a nyílászárók cseréjébe fogtak. Ha azonban a fűtés marad a régi, nyílt égésterű rendszerben, akkor fennáll a szén-monoxid kialakulásának veszélye. A régi típusú, fa nyílászárók ugyanis nem szigeteltek jól és zárt állapotban is engedtek be annyi levegőt, mellyel a fűtőberendezés biztonságosan tudott üzemelni. A modern, műanyag társaik már tökéletesen szigetelnek és semmi levegőt nem engednek be. Fontos tehát, hogy az ingatlanfelújítás tervezésekor a tulajdonosok gondoljanak arra, hogy az energetikai korszerűsítést kövessen fűtéskorszerűsítés is – fogalmazott, majd hozzátette: ha ez nem megoldható, akkor az ablakok keretébe lehet építeni légbevezető réseket, melyek az ablak zárt állapota mellett is biztosítanak megfelelő mennyiségű levegőt.

A katasztrófavédelem munkatársai, amikor csak lehetőség adódik, szót ejtenek a szén-monoxid érzékelők fontosságáról, egyre több otthonban szerelnek fel ilyen készülékeket. A katasztrófavédelem igyekszik segíteni az embereket a választásban.

– A honlapunkon található egy pozitív és negatív lista: előbbin azok az érzékelők szerepelnek, melyek átmentek a piacfelügyeleti ellenőrzéseken és biztonsággal használhatók; míg a negatív listán azok az eszközök találhatók, melyek megbuktak ezeken és megvásárlásuk nem javasolt – hangsúlyozta a szóvivő.