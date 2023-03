A motorosok a „gépesített járművek” kategóriájának legvédtelenebb képviselői, akiknek a halálozási kockázata közlekedési baleset esetén nyolcszor nagyobb, mint a személyautó-sofőröké – olvasható a police.hu-n.

A motorosok testi épségét nem védik olyan műszaki megoldások, mint a járművekben utazókét, így baleset esetén a motorkerékpárosok teste közvetlenül sérül.

Lakott területen belül a városi forgalomnál lényegesebben gyorsabban haladnak a motorosok, még akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet. Gyorsabban váltanak sávot és az előzési manővereket is lendületesebben hajtják végre. Gyakori baleseti ok, hogy az autós sávváltáskor nem néz bele a visszapillantó tükörbe, és a mögötte éppen érkező motorossal összeütközik. A motoros már kisebb lökés után is beeshet egy autó, vagy autóbusz alá, mely súlyos sérüléssel vagy halálos kimenetellel járhat.

A rendőrök kéri a motorkerékpárosokat, hogy az alábbi tanácsokat fogadják meg szezonkezdés előtt: