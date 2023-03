A bűncselekmény-sorozat, ami miatt a bizonyítási eljárás elindult, közel tíz évvel ezelőtti, míg a Karcagi Járási Ügyészség hét éve, 2016. március 29-én emelt vádat 96 (!) vádlottal szemben.

Tíz esztendővel ezelőtt külföldi nyomozó hatóságok magyar kollégáikat kérték segítségül, mert számos ország autókölcsönzőiből több nagy értékű autó ellopásáról tettek feljelentést 2013-ban. A vármegyénket is érintő ügy miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2014 első felében egy nyomozócsoportot állított fel a bűncselekmény felderítése érdekében. A nyomozók az egyes feljelentések között hasonlóságokat, összefüggéseket találtak, illetve azt, hogy a kocsik eltűnése mögött szervezetten működő bűnözői kör állhat. A nyomozás eleinte egyetlen, a Nagykunságban történt, prémiumkategóriás, külföldről kölcsönzött gépkocsi ellopásáról szóló bejelentéssel kezdődött 2013-ban. Az eljáró karcagi nyomozók azonban rövid időn belül megállapították, hogy a bejelentés valótlan. Ráadásul ez időben különböző rendőri szervekhez is hasonló „autólopási” bejelentések érkeztek.

A nyomozók megállapították, hogy a banda tagjai 2012. áprilisától 2014. júliusáig számos európai országban – elsősorban Ausztriában, Németországban, Svájcban, Olaszországban, Svédországban, Csehországban és Szlovéniában – gépkocsikölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társaságoktól jelentős értékű, prémiumkategóriás gépkocsikat kölcsönöztek ki. Az autókat szervezetten Magyarországra szállították és itthon értékesítették, egy kisebb részét pedig alkatrészenként adtak el.

Már akkor az volt a gyanú, hogy a bűncselekmények elkövetését szervező körök, úgynevezett strómanok bevonásával valósították meg a gépjárművek kölcsönzését. Számos esetben némi anyagi ellenszolgáltatás fejében, hajléktalanokat bírtak rá a kölcsönzésre, akiket feladatuk elvégzésének idejére jól szituált turistákká alakítottak át. A strómanoknak külföldön történő fizetésre alkalmas bankkártyákat kellett készíttetniük valamely pénzintézetnél, amelyre a szervezők, illetve közreműködőik a bérlés előtt annyi pénzt helyeztek el, mely a kölcsönzést és járulékos költségeket fedezte. Ezt követően a strómannak nem kellett mást tennie, mint a szerződést aláírni. A vádlottak az autókat Magyarországra hozták, később azt állították, hogy ellopták tőlük, melyekről bejelentéseket tettek különböző rendőri szerveknél. A vádlottak a gépjárműveket, azok egyedi azonosító jeleit manipulálva hozták forgalomba az ország területén.

A csalással okozott, az igazságügyi műszaki szakértői vélemények szerint csaknem egymilliárd forintos kárból, 42 kocsi lefoglalásával, mintegy 300 millió forint megtérült. A vádlottak túlnyomórész magyarok, de vannak köztük román állampolgárok, illetve több nő is.

Még közel hét évvel ezelőtt, 2016. június 21-én reggel különleges helyszínen, a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ nagytermében tartották e nagyszabású büntetőper első tárgyalásait. Az első rendű vádlott egy kunhegyesi lakos, ám azóta kiderült, hogy a közel száz vádlottas ügy szereplőinek többsége bűnösebb volt nála… A „rétes tészta-per” átélte, hogy helyszínt váltott – Karcagról Tiszafüredre, onnan Szolnokra került – megélte, hogy kirendelt bírát cserélt, és túlélte a covid-járványt is. A vádirat több mint kétszáz oldalas, a nyomozati iratok terjedelme meghaladja a huszonöt ezer oldalt. Az eljárásban a bírón, a jegyzőkönyvvezetőn és az ügyészen kívül kilencvenhat vádlott és ötvenhat védő vett részt. A vádlottak időközben mindannyian lemondtak a tárgyaláson való személyes jelenlétükről, így nélkülük fejeződött be a bizonyítási eljárás.

Csütörtökön délelőtt Gy. Molnár Sándor bíró még néhány irat ismertetése után átadta a szót dr. Nagy Lajosnak, a büntetőügy kijelölt ügyészének, aki nagy levegőt vett…

A vádhatóság képviselője egy szerény ebédszünet után még délután is a vádlottak fejére olvasta terheiket, illetve büntetési tételüket, melyek sok esetben letöltendő szabadságvesztést is tartalmaztak a főleg több rendbeli, jelentős értékben, folytatólagosan, üzletszerűen és társtettesi minősítésben, illetve bűnszervezetben elkövetett csalás bűntettében tett ügyészi indítványban. Az egyéb vádirati bűncselekmények között orgazdaság, okirathamisítás, hamis vád, hatóság félrevezetése és más vétségek is szerepelnek.