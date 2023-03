Vojter-Szabó Zita alezredes elöljáróban hangsúlyozta, hogy a bűnmegelőzés egyik leghasznosabb fegyvere a figyelemfelhívás. A bűnmegelőzési osztály vezetője valós eseményeket elevenített fel hírportálunknak.

– Sajnos mára kijelenthető: nem telik el úgy egyetlen hét sem vármegyénkben, hogy ne csapnának be rossz szándékú emberek jóhiszemű és gyanútlan áldozatokat az online térben. A leggyakoribb bűnesetek elkövetői még mindig az úgynevezett „romantikus” és az „unokázós” csalók, de egyre jobban terjednek a különböző e-mail- vagy sms-üzenetbe érkező csomagküldős megtévesztések is. Több alkalommal felhívtuk már rá a figyelmet, de még mindig nagyon gyakori, amikor a tettesek egy bank nevében telefonálva csapják be a kiszemelt áldozatot – magyarázta Vojter-Szabó Zita.

Vojter-Szabó Zita alezredes szerint a megelőzés kulcsa a figyelemfelhívás

Forrás: Beküldött fotó

– Egy törökszentmiklósi lakos hajszárítót hirdetett eladásra egy erre szakosodott weboldalon. A jelentkező vevő elkérte az eladó e-mail-címét, miszerint szeretné megvásárolni a terméket, és szeretné az online vásártér által biztosított szállítást igénybe venni. Erre az e-mailre az eladó kapott egy értesítőt, mely elnavigálta egy oldalra, ahol a bankkártya minden adatát – bankkártya-számát, a kártya lejárati dátumát, a cvc- és a pin-kódját is – megadta.

Meglepetésére azonban nem a szállítás időpontjáról kapott később értesítést, hanem a pénzintézete tájékoztatta arról, hogy egy nagyobb összeget vettek le a számlájáról

– számolt be a szerencsétlen kimenetelű esetről az alezredes.

Majd mondott példát egy másik típusú szélhámosságra is.

– Egy, a vármegyénk egyik településén élő hölgyet az elmúlt hetekben azzal hívtak fel csalók, hogy lánya bajba került. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi közölte vele, hogy a lányát letartóztatták, mivel két személynek segített egy gyanús csomagot feladni, így akár börtönbüntetés várhat rá. A sztori igazolására még a nő lányának szerepét is magára vállalta az egyik elkövető, aki kétségbeesetten síró hangon szólt a telefonba és kérte segítségét.

Elmondták, hogy sürgősen készpénzre van szükség, hogy megoldják a helyzetet, és még taxit is küldenek érte, hogy mielőbb megkaphassák azt.

– A hölgy csak másnap hívta fel a lányát, és döbbent rá, hogy csalás áldozatává vált – mesélte el ezt is az osztályvezető. És sorolta tovább a félrevezetések kimeríthetetlen tárházából származó precedenseket.

– Az elkövetők számtalan módszert kitalálnak, hogy megszerezzék áldozatuk pénzét. Az online világ jó lehetőséget teremt számukra, hogy az ismeretlenség homályába, esetleg egy hamis profilkép mögé rejtőzve, kitalált történettel cserkésszék be kiszemeltjeiket. A romantikus csalókra jellemző, hogy a közösségi oldalakon kezdeményeznek beszélgetést, és akár heteken vagy hónapokon keresztül építgetik a bizalmi kapcsolatot.

Ami összeköti az eseteket, hogy az áldozat és a csaló sohasem találkoznak személyesen. Az elkövető gyakran azt állítja, külföldön dolgozik, vagy él. Az esetek vége mindig az, hogy egy idő után pénzt kér a kiszemeltjétől.

– Az elmúlt időszakban több olyan bejelentést is érkezett a rendőrségre, miszerint a sértettet egy sms-, vagy e-mail-üzenetben küldemény érkezéséről tájékoztatja valamelyik ismert csomagküldő szolgálat. Az üzenet egy linket tartalmaz, amelyet megnyitva az adott csomagküldő szolgálat arculati elemeivel ellátott weboldal jelenik meg, azonban ott semmilyen funkció nem érhető el. Az oldal egyetlen célja, hogy az óvatlan látogató telefonjára vagy más okoseszközére egy kártékony kódot tartalmazó alkalmazást telepítsen, amelynek segítségével az elkövetők hozzáférhetnek az eszközön tárolt adatokhoz, és legtöbb esetben a netbank-applikációban tárolt adatokat felhasználva károsítják meg a gyanútlan áldozatot – számol be a trükközésről az alezredes.

A romantikus csalókra jellemző, hogy a közösségi oldalakon kezdeményeznek beszélgetést

Forrás: Police.hu

– Számtalan módon próbáljuk meg felhívni a figyelmet ezekre a módszerekre, hiszen mindig vannak intő jelek, amelyek gyanússá kell, hogy váljanak a potenciális áldozatok számára. Fontos, hogy minél többen megismerjék ezeket, hogy megelőzzük az áldozattá válást. A munkatársaimmal legutóbb QR-kóddal ellátott szórólapokat, plakátokat készítettünk, melyek a police.hu oldalon is megtalálhatóak. A QR-kódot leolvasva, kvízkérdések közé illesztett képregényt láthatnak, melyben igyekeztünk bemutatni a csalók tipikus módszereit. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet bárki számára, aki el szeretné kerülni, hogy károsult legyen, hogy további hasznos információkat találnak a Kiberpajzs.hu oldalon is – javasolja az oldalak felkeresését is.

– Alapvetően minden online térben elkövetett csalás megelőzésénél a legjobb tanács, hogy legyünk egészséges mértékben gyanakvóak. Például soha ne adjuk ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen keresztül, se üzenetben a bankkártya-adatainkat és a háromjegyű biztonsági kódokat, illetve a netbank belépési adatait!

Jegyezzük meg, hogy a valós bankból soha nem telefonálnak és nem kérik el az adatainkat, hogy megakadályozzanak egy gyanús utalást!

– Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsünk fel vagy töltsünk le a számítógépre, illetve a telefonra! Amennyiben tudomással bírunk arról, hogy nem rendeltünk, és nem is várunk csomagot, az ilyen jellegű üzeneteket ne nyissuk meg! Ismeretleneknek ne utaljunk át pénzt! Ha azzal hívnak fel bennünket, hogy a hozzátartozóink, például unokánk, lányunk, fiunk, vejünk, mások, bajba került és készpénzre van szüksége, bontsuk a vonalat és hívjuk fel mi az ismert telefonszámon! Az is hasznos lehet a megelőzés szempontjából, hogy jóhiszemű, naiv ismerőseinket, rokonainkat tájékoztassuk az elkövetők módszereiről – adott prevenciós tanácsokat hírportálunkon keresztül Vojter-Szabó Zita alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűnmegelőzési osztályának vezetője.