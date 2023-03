Mi történik, ha nem csatoljuk be az övet?

A halálos balesetek tíz százaléka elkerülhető a biztonsági öv használatával.

– Az ütközésnél a test a fizikai tehetetlenség miatt előre lendül, öv hiányában, az első szélvédőnek ütközik, akár ki is repülhet azon. A hátul ülő a tömegével az első ülésen utazónak zuhan, meglökve őt – magyarázta Dávid Mónika, baleset-megelőzési titkár.

Hozzátette: az öv viszont megakadályozza például a belső szervek leszakadását.

A biztonsági öv szimulátort a média munkatársai is kipróbálhatták a szolnoki RepTárban tartott sajtótájékoztatón. Az ülés tíz-tizenöt kilométer per órára gyorsult fel az alig néhány méteres lejtőn, a hirtelen megállásnál nemcsak érezhető, hanem látható is volt a biztonsági öv tartó funkciója. Az idei nagyobb rendezvényeken az érdeklődők ki is próbálhatják a szerkezetet.