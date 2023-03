Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, egy 19 éves fiatal erőszakkal vette el egy ismeretlen mobiltelefonját és utazótáskáját Szolnokon, a Jubileum téren március 8-án, szerdán az éjjeli órákban. A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, amit a nyomozási bíró el is rendelt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A rendelkezésre álló adatok szerint az ittas állapotban lévő fiatal egy játszótérnél elkérte az ott tartózkodó, szintén ittas férfitől a mobiltelefonját. Amikor a másik férfi azt nem adta oda, ő ököllel többször is arcon ütötte, majd a nadrágzsebéből kivette a telefonját, valamint elvette tőle a ruhaneműket, tisztálkodási eszközöket, gyógyszereket, teát és alkoholt, adóigazolványt tartalmazó utazótáskáját is, és a helyszínről elmenekült.

Mintegy 65 000 forint volt az ellopott tárgyak értéke, melyeket a rendőrség a férfitől lefoglalt, és a tulajdonosnak visszaadott.

A bántalmazott férfi 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett az arcán.

A járási ügyészség indítványa szerint a többszörösen is büntetett férfi esetében – akivel szemben vagyon elleni bűncselekmények miatt jelenleg is több büntetőeljárás folyik – a bűncselekmény súlyára is figyelemmel, fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye. Az ügyészség továbbá megalapozottnak látta a bűnismétlés veszélyét is.

A nyomozási bíró március 10-én az ügyészség indítványa alapján elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság végzésével szemben a férfi fellebbezést jelentett be, így az ügyben a Szolnoki Törvényszék hoz majd végleges döntést.