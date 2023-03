Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint jelzett a szén-monoxid-érzékelő hétfő este Törökszentmiklóson, egy Kossuth Lajos utcai, negyedik emeleti lakásban.

A készülék figyelmeztetésére a lakó időben lekapcsolta a fürdőszobában a vízmelegítőt. A törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók mérése a jelzéskori állapotok visszaállítását követően kiugróan magas szén-monoxid-koncentrációt mutatott ki a fürdőszobában. Az egység az ugyanerre a kéményre kötött, harmadik emeleti lakás fürdőszobájában is méréseket végzett, és ott is megemelkedett szén-monoxid-koncentrációt mért, ezért értesítette a gázszolgáltatót.

A tűzoltók megállapítása szerint nem feltétlenül a gázkészülékek meghibásodása, hanem az erős szél is okozhatta a szén-monoxid lakásba történő visszaáramlását, ezért is hasznos, ha a nyílt égésterű berendezésekkel ellátott ingatlanokban van érzékelő, amely rendkívüli időjárási körülmények esetén is jelzi a bajt!